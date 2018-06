Döbeln

In einer Wohnung im Nachbarhaus des Polizeireviers in Döbeln kam es Freitagmorgen, gegen 2.15 Uhr, zu Rauchentwicklung. Polizisten öffneten gewaltsam die Wohnungstür, fanden den Bewohner (44) in der Wohnung und brachten ihn in Sicherheit.

Aus der Küche holten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr anschließend eine Pfanne mit angebranntem Essen. Der 44-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln war mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Kameraden im Einsatz.

Am Freitagnachmittag war die Freiwillige Feuerwehr erneut im Einsatz. Im Amtsgericht Döbeln hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Von LVZ