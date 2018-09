Döbeln

Wenn die Einkaufswagen vorm Supermarkt verschwinden, stecken meist Teenager-Streiche dahinter. Nicht so bei einem Fall aus Döbeln. Hier schob ein Rentner die rollenden Gitterboxen nach Hause und ließ sie dort einfach stehen. Unterschlagung nennt das der Staatsanwalt, „Gebrauchsdiebstahl“ der Angeklagte. Diese Rechtsfigur gibt es tatsächlich, trifft aber auf die weggeschobenen Hackenmercedesse nicht zu. Das machte ihm Richterin Marion Zöllner letztlich klar.

Wie ein Eigentümer

Rund 150 Euro kostet ein Einkaufswagen von Kaufland. Etwa 108 Euro ein Schiebegefährt für Waren des Einzelhandels bei Penny. Diese Preise kamen in einem Prozess am Amtsgericht Döbeln zur Sprache, in dem es um Unterschlagung ging. Ein Mittsiebziger aus Döbeln soll im März in drei Fällen jeweils zwei Mal Einkaufswagen vom Kaufland und einmal vom Penny mit nach Hause genommen haben und wie ein „Eigentümer darüber verfügt haben“, wie es in der Anklage heißt. Dafür hatte der Mann bereits einen Strafbefehl erhalten. 35 Tagessätze zu 13 Euro Geldstrafe sollte der Rentner wegen Unterschlagung zahlen. Weil ihm das zunächst nicht passte, legte er Einspruch ein und so veranstaltete das Amtsgericht eine öffentliche Hauptverhandlung zum Thema Unterschlagung von Einkaufswagen.

Gebrauchsdiebstahl statt Unterschlagung

Im Gericht erschien der Mann mit freiem Oberkörper, was ästhetisch veranlagte Menschen nicht unbedingt als feinen Anblick empfunden haben dürften. Zur Sitzung zog er sich dann ein T-Shirt über und wetterte gleich los – noch bevor der Staatsanwalt die Anklage verlesen hatte. Richterin Zöllner beruhigte und bat den Angeklagten, zu warten, bis er dran ist. Und als er schließlich das Wort hatte, erzählte er von seinem kranken Rücken. „Ich kann nicht mehr sehr gut tragen, darum fahre ich mit den Wagen. Ich habe die aber nie veruntreut. Das kann man als Gebrauchsdiebstahl bezeichnen“, sagte der Mittsiebziger. Meistens habe er die Wagen auch zurückgebracht.

Plötzliche Einsicht

Ein anderes Wort für Gebrauchsdiebstahl ist unbefugter Gebrauch. Das ist nur strafbar, wenn ein Auto oder Fahrrad unbefugt gebraucht wird. Bei Einkaufswagen würde das tatsächlich nicht gelten – wenn man sie sich nicht aneignen will. Nicht zurückbringen ist aber wie aneignen. Somit sprach Richterin Zöllner von Unterschlagung. „Wenn das alle machen würden, hätte Kaufland keine Einkaufswagen mehr“, verdeutlichte sie dem Angeklagten, der sich zu diesem Zeitpunkt der Verhandlung erstaunlich einsichtig zeigte. Die Vorsitzende riet dem Mann seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. An einem Urteil wegen Unterschlagung würde wohl nichts vorbei führen. Das hätte die Gerichtsgebühren verteuert. Das leuchte dem Mann mit dem Faible für Hackenmercedesse, so eine scherzhafte Bezeichnung für Einkaufswagen, schließlich ein und er nahm den Einspruch zurück. So brauchte das Gericht die Zeugin nicht mehr zu hören und konnte die junge Frau heimschicken.

Post von der Sta

Jetzt wird ihm wohl bald die Staatsanwaltschaft schreiben und auffordern, die 455 Euro Geldstrafe zu bezahlen. Diese würde er gerne abarbeiten – was rechtlich möglich ist. Vereinbaren muss der Rentner dies mit der Staatsanwaltschaft, die für die Strafvollstreckung zuständig ist.

Von Dirk Wurzel