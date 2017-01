Döbeln/Chemnitz. Vor der Diskothek Staupitzbad, in der in der Nacht zum Sonntag Loveparade- Erfinder Dr. Motte auftrat, kam es am Sonntagmorgen, kurz nach 5 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern (22, 23). Während der Auseinandersetzung stach der 22-Jährige mit einem spitzen Gegenstand auf den 23-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Ein Zeuge (25) ging dazwischen und wurde leicht verletzt. Die gut ausgebildeten Sicherheitskräfte der Großdiskothek überwältigten den 22-Jährigen anschließend, nahmen ihm die Tatwaffe ab und übergaben ihn den alarmierten Polizeibeamten, die ihn festnahmen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ ein Ermittlungsrichter am Montag Haftbefehl gegen den 22-jährigen Mann. Er befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Von daz