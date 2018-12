Döbeln

In Tschechien kann sich ein 30-Jähriger vorerst nicht blicken lassen. Drei Jahre Haft wegen schwerer Körperverletzung verhängte das Amtsgericht Teplice gegen den Mann. Außerdem hat er ein Einreiseverbot und darf im Lande Schwejks keine Kraftfahrtzeuge mehr steuern. Zu verdanken hat er dies seiner Crystal-Sucht, wie sich jetzt in einem Prozess am Amtsgericht Döbeln zeigte.

Schraubenzieher gelten als Waffen

Die Staatsanwaltschaft legte ihm zur Last, Im Juli Spinde in der Umkleide des Stadtbades aufgebrochen und zwei Taschen mit über 500 Euro gestohlen zu haben. Beim zweiten Mal erwischte ein Zeuge den Mann auf frischer Tat, deshalb kam er nicht zum Stehlen. Weil er zwei lange Schraubenzieher dabei hatte, lautete die Anklage hier auf versuchten Diebstahl mit Waffen. Bereits ein Jahr vor diesen Taten habe er einen Skoda-Roomster für 10 000 Euro vom Badparkplatz an der Rosa-Luxemburg-Straße gestohlen.

1500 Euro im Monat für Meth

„Ich habe den Schlüssel im Bad entwendet und den Skoda vom Parkplatz gegenüber dem Gericht weggefahren. Ich bin damit zu Bekannten, die die Idee hatten, das Auto in Tschechien zu verkaufen“, sagte der Angeklagte, der alle Tatvorwürfe einräumte. Weil er Geld für Crystal brauchte, habe er gestohlen. Um die 1 500 Euro brauchte er monatlich für das Meth.

Knast in Tschechien schreckt nicht ab

In Tschechien, so schilderte er es, habe er jemanden angefahren, dort sogar ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen. „Da geht es härter zu, als in deutschen Gefängnissen. Und trotzdem wirkt das nicht und Sie begehen weitere Straftaten“, sagte Strafrichter Janko Ehrlich. Er sprach den Stadtbad-Dieb zweimal des Diebstahls schuldig und einmal des versuchten Diebstahls mit Waffen schuldig. „Es waren recht lange Schraubendreher, die Sie dabei hatten. Auch wenn Sie damit niemanden verletzen wollten, ist das damit möglich, weshalb diese Schraubendreher als gefährliche Werkzeuge gelten“, sagte Richter Ehrlich. Gefährliche Werkzeuge sind rechtlich den Waffen gleichgestellt. Der Richter rechnete dem 30-Jährigen sein Geständnis hoch an. „Sonst hätten wir hier sogar Zeugen aus Tschechien laden müssen“, verdeutlichte der Vorsitzende, welch große Aufklärungshilfe der junge Mann leistete. Auch sah ihn der Richter wegen der Drogensucht als vermindert schuldfähig an.

Bewährung ungewöhnlich

Wegen dieser macht der junge Mann gerade eine sehr intensive und lange Therapie. Und auch nach dieser soll der Mann weiter zur Suchtberatung gehen. Das ist eine der Auflagen für die Bewährung, zur der Richter Ehrlich die Vollstreckung der einjährigen Gesamthaftstrafe aussetzte. Das ist ungewöhnlich, da der Angeklagte die Taten beging, als er noch unter laufender Bewährung eines früheren Strafurteils stand. Auch dem Verteidiger, Rechtsanwalt Ulli H. Boldt, war dies bewusst, als er in seinem Schlussvortrag Bewährung für seinen Mandanten beantragte.

Viele Auflagen

Vier Jahre dauert die Frist, die der Richter nun als Wohlverhaltensphase verhängte. Das ist recht lang und noch an weitere Auflagen geknüpft: Bewährungshelfer, 80 Stunden gemeinnützige Arbeit, kein Therapieabbruch. Der junge Mann zeigte sich damit einverstanden. Gleichwohl ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel