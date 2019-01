Döbeln

Im Frühjahr 2021 soll der neue Sitz des Landesrechnungshofes auf dem ehemaligen Kasernengelände in Döbeln bezogen werden. Jetzt kommt der Sächsische Finanzminister Matthias Haß ( CDU) auf Einladung des Döbelner CDU-Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser nach Döbeln. Der Minister wird bei seinem Besuch am 15. Februar den offiziellen Startschuss für die Standortverlagerung des Rechnungshofes geben und in diesem Rahmen die genaue Zeitschiene sowie eine Visualisierung des Bauvorhabens präsentieren.

CDU-Landtagspolitiker des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen besichtigten auf Einladung des Döbelner Abgeordneten Sven Liebhauser schon 2011 die ehemalige Paul-Rockstroh-Kaserne in Döbeln, als möglichen neuen Standort des Landesrechnungshofes. Quelle: Wolfgang Sens

Nachdem dem Abbruch des gegenüberliegenden ehemaligen Kasernengebäudes im vergangenen Frühjahr stehen nun auch am zukünftigen Gebäude des Sächsischen Rechnungshofes Abbruch und Entkernungsarbeiten an. Es handelt sich hierbei um vorbereitende Leistungen, damit im ersten Quartal dieses Jahres zügig mit den eigentlichen Umbauarbeiten im Gebäude begonnen werden kann. Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser und Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU) möchte sich der Finanzminister am zukünftigen Standort des Sächsischen Rechnungshofes einen Überblick über den Beginn der Abrissarbeiten verschaffen.

Nach aktuellem Planungsstand geht das Sächsische Immobilien und Baumanagement, das den Bau im Auftrag des Ministeriums betreut, von einer Bauzeit von etwa 24 Monaten aus. Die Baufertigstellung wird also im Frühjahr 2021 erwartet.

Im Frühjahr vergangenen Jahres entstand nach dem Abriss des mittleren Kasernengebäudes diese Freifläche. Quelle: Gerhard Schlechte

Die nach dem Abriss der alten Kaserne entstandene freie Fläche wird nach Bau des neuen Landesrechnungshofes, der genau gegenüber entsteht, zum befestigten Parkplatz für die 190 Rechnungshofmitarbeiter gepflastert. Ein Teil der Fläche soll zudem für die Erweiterung des Schulhofes der Kunzemann-Grundschule genutzt werden.

Die ehemalige Paul-Rockstroh-Kaserne soll bis 2021 Sitz für die 190 Mitarbeiter des Rechnungshofes werden. Im rechten Teil ist noch das Grundbuchamt untergebracht. Quelle: Sven Bartsch

Der neue Rechnungshof entsteht in dem gelb-grauen Kasernengebäude, dessen Vorderfront an der Bahnhofstraße und die Rückseite zum Kasernenhof liegt. Hier war zuletzt das Straßenbauamt Döbeln-Torgau untergebracht. Übergangsweise ist hier noch das Grundbuchamt des Amtsgerichtes Döbeln untergebracht. Das soll demnächst wieder ins Amtsgericht an der Rosa-Luxemburg-Straße umziehen.

Aktuell sitzt der Landesrechnungshof in gemieteten Räumen am Leipziger Paunsdorf-Center. Quelle: dpa

Von Thomas Sparrer