Döbeln

Teurer Schnaps kommt einen Döbelner womöglich bald teuer zu stehen. „Die Tür der JVA steht für Sie bereits offen“, sagte Staatsanwalt Thomas Hinke am Montag im Amtsgericht Döbeln zu einem 30-Jährigen einschlägig vorbestraften Döbelner, dem nun wieder Betrug zur Last liegt. Staatsanwalt Hinke hatte zu diesem Termin eine Jurastudentin im Referendariat mitgebracht, die die Anklage vortrug. Darin heißt es, der 30-Jährige habe dem Geschädigten am 27. Dezember 2017 eine Flasche Port-Ellen-Whisky für knapp 2600 Euro „verkauft“. Das heißt, das Geld kassiert, die Ware aber nicht geliefert.

Angeklagter zeigt Reue

Wie der Döbelner dazu kam, dem Geschädigten den seltenen Schnaps zu verkaufen, schilderte er nun im Amtsgericht Döbeln. „Er war Gast bei uns und wir haben uns über Whisky als Geldanlage unterhalten“, sagte der Döbelner, der im Gastgewerbe arbeitet, mittlerweile im deutschsprachigen Ausland. Er habe dem Mann versprochen, den aromatisierten Malzbrand zu besorgen, er habe da angeblich eine günstige Quelle. „Die Flasche war schon bestellt. Ich bin dann aber privat abgedriftet – Thema Spielsucht.“ Dafür ist wohl auch das Geld für den Whisky draufgegangen. Nun wolle er den Schaden aber sogar mit Zinsen zurückzahlen, ihm tue das alles sehr leid.

Verteidiger notwendig

Abschließen konnte Richterin Christa Weik den Schnapsprozess aber noch nicht. Denn wie Staatsanwalt Hinke sagte, steht der Angeklagte unter laufender Bewährung. Das Amtsgericht Dresden hatte ihn vor kurzem wegen Betruges zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt. In solchen Fällen fordert die Strafprozessordnung einen Pflichtverteidiger für den Angeklagten.

Wertersatz wird angeordnet

So setzte Richterin Weik das Verfahren aus und ordnete die Döbelner Anwältin Peggy Wetzig als Pflichtverteidigerin bei. Zum neuen Gerichtstermin braucht der 30-Jährige nicht unbedingt die weite Reise nach Döbeln antreten, da das Gericht das Urteil auch per Strafbefehl erlassen kann. So wie es aussieht, wird wohl erneut eine bedingte Haftstrafe mit Bewährung herauskommen. Was dann die allerletzte Chance für jemanden sein dürfte, „der schon mit einem Bein im Gefängnis steht“, wie es der Staatsanwalt formulierte. Wir der 30-Jährige verurteilt, muss er zudem die 2600 Euro an den Geschädigten zurückzahlen.

Seit 1983 ist die Whisky-Brennerei Port Ellen auf der schottischen Insel Islay dicht. Entsprechend teuer sind heute die Restbestände an Produkten. Quelle: privat

Port Ellen war eine Whisky-Brennerei auf der schottischen Insel Islay. Diese machte 1983 dicht. Entsprechend teuer sind heute die Produkte dieser Brennerei. Es gibt sie einfach nicht mehr. Mindestens 2000 Euro wollen die Verkäufer im Internet für Dreiviertelliterflaschen mit Port-Ellen-Whisky haben. Die hochprozentige Flüssigkeit aus der geschlossenen Destille gilt zudem als Spekulationsobjekt.

Von Dirk Wurzel