Chemnitz/Döbeln

Es ist einiges los in am Donnerstagvormittag in der Chemnitzer Rettungsleitstelle. Am Morgen gab es Glatteis im Erzgebirge und auch im Chemnitzer Raum. Das sind solche Lagen, bei denen in der neuen Regionalleistelle an der Schadestraße die Telefone heißklingeln. Wobei „heiß klingeln“ nur im übertragenen Sinn gilt. Die meisten Disponenten, die an den insgesamt 18 Plätzen in dem großen Raum im dritten Obergeschoss arbeiten, tragen so genannte Headsets – also Kopfhörer und Mikrofone. Alles läuft sehr ruhig ab. Doch eine gewisse Spannung beherrscht diese Szene.

Arbeitsplatz mit roter Lampe

„Es sind so 40 bis 50 Einsätze eingelaufen. Diese haben einen unterschiedlichen Bearbeitungsstatus“, beschreibt Leitstellenleiter Sven Reuter (42) die Lage, die sich auf der großen Medienwand vor den Disponenten abbildet. Auch eine große Wetterkarte – wie gesagt Glatteisbildung – ist eingeblendet. Die Mitarbeiter, die meisten sind Männer, sitzen vor vier Bildschirmen, die halbrund vor ihnen angeordnet sind. „Im vorderen Bereich des Raumes erfolgt die Annahme. Alle die 112 wählen, landen zunächst dort. Dann erfolgt eine Übergabe zu den Disponenten, die sich weiter um den Fall kümmern“, erklärt Reuter. Sie alarmieren die Einsatzkräfte, lotsen diese zum Ort des Geschehens, halten Kontakt, um auf neue Situationen reagieren zu können. An den Arbeitsplätzen befindet sich jeweils eine rote Lampe, leuchtet diese, weiß jeder Kollege im Raum, wer gerade einen Notruf bearbeitet.

Langwieriger Prozess

Dort, wo sich früher ein Parkplatz befand, erfolgte neben der Feuerwache im Chemnitzer Stadtzentrum 2013 der Baustart für die neue Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) Chemnitz-Erzgebirge-Mittelsachsen. Was dann folgte, war ein langwieriger Prozess. Mit mehrjähriger Verspätung konnten im März 2017 mit der Stadt Chemnitz und dem ehemaligen Landkreis Stollberg die ersten Regionen in der Leitstelle aufgeschaltet werden. Es folgte die Umschaltung der Leitstelle Grimma für den Altkreis Döbeln am 29. August 2017, dann der Leitstelle Annaberg ( Altkreise Annaberg und Mittlerer Erzgebirgskreis) am 1. März 2018, die Zuschaltung des Altlandkreises Aue-Schwarzenberg von der Leitstelle Zwickau am 8. Mai und schließlich am 5. Dezember dieses Jahres die Übernahme der Rettungsleitstelle Freiberg für die Altkreise Freiberg und Mittweida. „Damit ist der Inbetriebnahme-Prozess der Regionalleitstelle nun abgeschlossen. Wobei die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter aus Mittelsachsen noch läuft“, sagt René Kraus, Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Chemnitz, zu der die Leitstelle gehört.

Die neue Rettungsleitstelle. Quelle: Olaf Büchel

Anlaufschwierigkeiten

Ja, es habe Anlaufschwierigkeiten gegeben. Auch die Integration des Altkreises Döbeln, für den vorher die Leitstelle Grimma zuständig war, sei nicht leicht gewesen, bestätigt Sven Reuter. Die Kommunen hätten zunächst selbst ihre Alarm- und Ausrücke-Ordnungen auf den Prüfstand gestellt, dann mussten die Daten in die Rechentechnik der neuen Leitstelle einfließen. Reuter: „Da gab es eine gewisse Überschneidungszeit.“ Jetzt funktioniere die Arbeit sehr gut. Die Kollegen aus den anderen Bereichen seien gut aufgenommen worden.

Neue Leitstelle ist leistungsfähiger

Die Zahlen sind gigantisch: Die IRLS in Chemnitz ist jetzt für ein Gebiet von 4000 Quadratkilometern mit rund 900 000 Einwohnern zuständig. Sie verfügt über 92 Mitarbeiter, davon 78 Disponenten, die 24-Stunden-Dienste leisten. Pro Tag befasst sich die Leitstelle mit etwa 1500 Aktionen, der Großteil davon sind Notrufe, es zählen aber auch Krankentransporte oder eingehende Signale von Brandmeldeanlagen dazu.

Die Disponenten können modernste Technik und detailliertes Kartenmaterial nutzen, wie Geo-Informationssysteme. Bei Notrufen wird beispielsweise der Einwahlort automatisch anzeigt. Amtsleiter René Kraus: „Die neue Leitstelle ist moderner und damit deutlich leistungsfähiger als die vorherigen Einrichtungen. Durch die höhere Disponentenzahl können wir auch bei größeren, regionalen Ereignissen besser reagieren. Die Qualität der Abfrage und der Bearbeitung der Notrufe ist gestiegen.“

Von Olaf Büchel