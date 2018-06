Döbeln

Dicht drängten sich am Sonnabendnachmittag die Passanten durch die Döbelner Innenstadt. Dort wo es zwischen Ober- und Untermarkt unter all den Leckereien eng wurde, kam das Flanieren zwischen den drei Bühnen zum Stocken. Auch weil die Auswahl schwer fiel: Langos, Knobibrot, russische und kaukasische Spezialitäten, etwas aus der Gulaschkanone oder doch lieber eine Berliner Currywurst?

Ähnlich breit das Angebot auf den drei Bühnen an den beiden Märkten und am Stiefelbrunnen. Auf denen war beständig etwas zu sehen, so dass sich ein stetiger Tross an Menschen von einem Standort zum anderen schob. Glücklich, wer ein Programmheft hatte, um nicht irgendetwas zu verpassen: So gab es am Sonnabend am Obermarkt einen zünftigen Auftakt mit den Roßweiner Spielleuten, bevor sie die Bühne den Black Diamonds aus Hartha überließen. Die hatten auch die Tiny und Mini Diamonds dabei. „Für manche war das heute der erste Bühnenauftritt“, verriet Trainerin Simone Berger.

„Wir wurden davor gewarnt, dass es schwer werden würde, die Döbelner zum Schunkeln zu bringen“, sagte Renate Kraus. Sie ist neben einer Akkordeon-Spielerin eine von zwei Frauen im Shanty-Chor, der mit 20 Mitgliedern aus Döbelns Partnerstadt Heidenheim angereist war. Letztlich kriegten sie das Publikum spielend, das bei Seemannslieder-Zeilen wie: „Doch irgendwann/ da geht es dann/ wieder auf die Reeperbahn“, vom Fernweh angesteckt mitklatschte.

Der Shanty-Chor war nicht der einzige Besuch aus Döbelns Partnerstädten: Am Abend traten noch The Brenztown Blues Club aus Heidenheim auf und in der Nacht rockten die Indie-Popper von Jahm aus der westfälischen Partnerstadt Unna den Niedermarkt. Mit Schlager, Pop, Oldies bis zu Rock’n’Roll, Bluegrass oder auch Dixieland ließ das Stadtfest auch am Sonntag kaum Wünsche offen.

Doch nicht nur die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten, auch an die Jüngsten war gedacht: Das übernahmen einerseits die Stadtwerke, anderseits der Parkplatz an der Ritterstraße davor, der sich mit vielen Fahrgeschäften zum Rummelplatz wandelte.

Während die mitunter eine Mindestgröße erforderten, konnten auch die Kleinsten auf dem Gelände des Döbelner Energieversorgers direkt loslegen. Neben einer Bühnenshow erwartete sie dort ein Parcours, an dessen Ende Preise wie ein Seifenkisten-Bausatz lockten: Ob beim Hangeln im Klettergarten oder Schießen mit den Döbelner Bogenschützen 72, Abwechslung bot auch das Kinder- und Familienfest 2018.

So konnten die Kinder mit dem Floorball-Verein UHC Döbeln 06 Bälle versenken oder mit dem Döbelner Anglerverein 1926 Fische aus der Tiefe eines Planschbeckens ziehen. T-Shirts konnten selbst bedruckt und Luftballons um die Wette steigen gelassen werden. Der Erlös geht auch in diesem Jahr wieder an Vereine der Region.

Von Manuel Niemann