Döbeln

Der diesjährige Weihnachtsbaum der Stiefelstadt ist etwa 17 Meter hoch – da sein Stamm einen reichlichen Meter tief im dafür vorgesehen Loch steckt, ragt der hervorragend gewachsene Nadelbaum noch circa 16 Meter in die Höhe. Die schlanke Nordmanntanne ist etwa 25 Jahre alt, der Stammdurchmesser betrug in Höhe des Fällschnittes 40 Zentimeter, wie André Wittig verriet. Der Mitarbeiter der Stadtgärtnerei sägte den Stamm dann direkt auf dem Obermarkt so mit der Motorsäge zurecht, dass er in die Öffnung passte.

Mit Hilfe eines Kranes der Dachdeckerfirma Weimert war der Weihnachtsbaum von seinem Döbelner Heimatgrundstück Am Waldberg auf einen LKW-Anhänger gehoben worden. Auf dem Obermarkt kam dann ein Kran der Firma Petrasch zum Einsatz, um den Baum aufzustellen. Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt und Bauhof waren dafür ebenfalls im Einsatz. Das alles lief reibungslos ab, obwohl ein weißer VW-Bus an der Commerzbank-Ecke nicht nur im Parkverbot, sondern auch im Weg stand und der Fahrer ein Knöllchen kassierte.

Döbelns Weihnachtsbaum fliegt ein. Quelle: Sven Bartsch Fotograf

„Schwieriger ist da immer der Transport eines so großen Baumes durch die zum Teil engen Straßen der Stadt“, sagte André Wittig. So steckte der Weihnachtsbaum-Transport eine Weile an der Kreuzung Am Waldberg/Bärentalstraße/Waldheimer Straße fest. Der Baum kam deshalb etwas später als geplant, gegen 11 Uhr, auf dem Obermarkt an. Aufgestellt war er aber schnell und schon um 13 Uhr leuchte probeweise ein Teil der Lichterkette, mit der Mitarbeiter der Elektrofirma Bauer den Baum schmückten. Übrigens: Vom gleichen Grundstück Am Waldberg stammte schon mal vor einigen Jahren der Döbelner Weihnachtsbaum.

Von Olaf Büchel