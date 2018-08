Döbeln

Der Landkreis Mittelsachsen feierte am Mittwoch seinen zehnten Geburtstag. Doch wie sonst bei einem solchen Jubiläum üblich blieben Kindergeburtstagspartys aus. Keine Girlanden, keine Torten. Stattdessen präsentierte die Linke in Mittelsachsen auf dem Döbelner Niedermarkt Tortengrafiken und Schaubilder, die belegen. Zehn Jahre Landkreis Mittelsachsen sind jetzt kein Grund für Jubelarien.

„Die Kreisgebietsreform ist keine Erfolgsgeschichte“, sagt dazu auch Marika Tändler-Walenta, Vorsitzende des Kreisverbandes der Linkspartei in Mittelsachsen. „Die damaligen Begründungen für die Kreisreform lauteten Strukturverbesserungen und Kosteneinsparungen. Einer Studie des Ifo-Institutes Dresden zufolge ist beides nicht eingetreten. Vielmehr hat die Kreisgebietsreform dazu geführt, dass der Staat sich weiter aus der Fläche zurückgezogen hat. Kern unserer Kritik liegt vor allem in der zentralen Aussage des damaligen Innenministers Albrecht Buttolo (CDU), der davon ausging, dass jährlich rund 160 Millionen Euro eingespart werden. Das Gegenteil ist eingetreten – die Kommunen mussten sogar Schulden aufnehmen. Aber auch die negativen Auswirkungen auf das Lebensgefühl im Ländlichen Raum als auch auf demokratische Prozesse sind nicht zu unterschätzen. Wir möchten mit unserer öffentlichen Aktion am Geburtstag des Landkreises genau darauf hinweisen“, so die Kreisvorsitzende der Linken.

Auch Jana Radtke, Fraktionschefin der Linkspartei im Döbelner Stadtrat, findet, dass es noch keine so rechte Identität der Kreisbewohner als Mittelsachsen gibt. „So etwas entsteht nicht in zehn Jahren sondern vielleicht in einer Generation“, meint sie. „Die Menschen bei uns denken und leben weiter in den Strukturen des Altkreises Döbeln.“ Das bestätigt auch Marika Tändler-Walenta: „Das einfachste Beispiel ist , dass uns allen, auch mir, das DL am Autokennzeichen so wichtig ist.“ Dramatisch finden die beiden, dass die noch nicht ausgeprägte Kreisidentität bei den Bürgern zu weniger Interesse an der Kreispolitik sowie langfristig zu Demokratiedefiziten führen.

Auch für den Linken-Kreisrat und Döbelner Vizebürgermeister Lothar Schmidt sind viele Themen, die auf den Kreistagssitzungen in Freiberg behandelt werden, recht weit weg. Doch wenn er an den Kulturraum, das Mittelsächsische Theater, den Mittelsächsischen Kultursommer denkt oder auch an die Bewältigung der Flut 2013, so gibt er dem Landkreis und dem Kreistag gute Noten. „Ich habe durch die Kreistagsarbeit die meisten Winkel von Mittelsachsen und viele neue Menschen in Politik und Wirtschaft kennengelernt. Mittelsachsen ist landschaftlich, wirtschaftlich und von den Menschen her eine tolle Region“, so Lothar Schmidt. Ihn beschäftigt deswegen besonders , warum die Abwanderung hierzulande dennoch so hoch ist.

Auch die Bürger auf der Straße feierten gestern keinen Landkreisgeburtstag. Als Erfolgsgeschichte würde auch Wilfried Trumbold, Grundschulleiter in Hartha, die Kreisreform nicht bezeichnen. „So große Einheiten überschaut der Bürger kaum noch und deshalb wird das Interesse geringer. Nachteile hat der Bürger aber auch nicht. Die Verwaltung funktioniert. Das zählt. Alles andere braucht Zeit, zumal das Niveau der drei fusionierten Altkreise recht unterschiedlich war, wie man jetzt an der Krankenhausschieflage in Mittweida oder Anfangs bei den unterschiedlichen Müllgebühren sehen konnte“, so Trumbold.

Anja Schulz, Verkäuferin aus Waldheim: „Ich habe das Gefühl, dass der Landkreis Mittelsachsen läuft. Und vielmehr interessiert doch den Bürger nicht. Ansonsten bleibt Döbeln doch Döbeln, ob der Kreis Mittelsachsen oder sonst wie heißt.“

„Unsere neue Kreisgrenze stößt jetzt an die Landesgrenze zu Tschechien. Das sind für mich einfach zu große Strukturen. Ob Kreisreform oder Fusionen in der Wirtschaft – das erinnert mich alles an den Zentralismus in der DDR“, sagt René Schneider, Getränkehändler aus Döbeln.

Kommentar: Zentralismus sorgt für Desinteresse Die erste Kreisreform nach der Wende hat der damalige Altkreis Döbeln noch aussitzen können. Während Borna und Geithain, Rochlitz und Mittweida damals schon zu neuen Kreisen wurden, blieb der Landkreis Döbeln klein und allein. Bei der Kreisgebietsreform vor zehn Jahren hatte sich die klein gebliebene Region wirtschaftlich gut entwickelt. Krankenhäuser waren privatisiert, die Kreissparkasse Döbeln war eine Vorzeigesparkasse. Damals zeigte es sich als Vorteil für die Region Döbeln, bei der Zentralisierungswut im Freistaat, ob bei der Gebietsreform oder bei der unsäglichen Sachsenfinanzgruppe nicht mitzuspielen. Bei der Kreisreform 2008 ging der Kelch an Döbeln nicht mehr vorbei. Wobei ganz klar Mittelsachsen die beste mögliche Lösung war. Dennoch je weiter Zentralisierung fortschreitet, desto mehr interessiert es den Bürger nicht mehr und er sucht sich Nischen. Das kennen die älteren Ostdeutschen aus DDR-Zeiten. Der bei der Wiedervereinigung von Westdeutschen gegeißelte DDR-Zentralismus ist längst in Politik und Firmenvorständen zurück. Überall wird zentralisiert. Und mit der Regionalität geht für den Bürger oder Kunden die Identifikation verloren. Für Mittelsachsen besteht da aber durchaus Hoffnung. Das Gebiet ist zwar groß, doch der Name verbindet und allein der gleichnamige Kulturraum ist ein Erfolg, auf dem aufgebaut werden kann. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer