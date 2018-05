Döbeln

Das Logo steht. Der Fahrplan und die Finanzierung auch. Und die Arbeitsgruppe für das neue moderne Döbelner Stadtmarketing ist um drei weitere Partner gewachsen.

Am Dienstagvormittag saß die Arbeitsgruppe in den Räumen der Stadtwerke am Heizwerk in Döbeln-Nord erneut zusammen. „Wir sind uns über das Logo mit dem unsere Stadt Döbeln als Dachmarke werben soll, einig geworden. „Das Ö mit dreifarbiger Welle, welche den Fluss, das Grün und die Umgebung symbolisieren soll, sprach uns alle am meisten an“, sagt Reinhard Zerge. Der ehemalige Stadtwerkechef leitet als Ruheständler nun die Arbeitsgruppe für das künftige Döbelner Stadtmarketing und koordiniert die Arbeit der ehrenamtlichen Akteure und die Zusammenarbeit mit der Dresdner Agentur VOR, die das neue Döbelner Stadtmarketing professionell begleitet. Während das Logo somit feststeht, ist der zugehörige Claim, der Slogan für Döbeln dagegen noch völlig offen. „Mittendrin und vorn dabei“, erschien den Arbeitsgruppenmitgliedern mehrheitlich zu beliebig. Hier wird die Agentur nun noch einmal Hausaufgaben machen. Gesucht wird ein neuer Slogan, mit dem sich Döbeln modern und pfiffig darstellen kann.

„Die nächsten Schritte sind nun die Erarbeitung einer neuen modernen Internetpräsenz. Erreicht werden sollen damit nicht nur Menschen von außerhalb sondern auch die Döbelner Bevölkerung, Händler, Unternehmer, Familien und Touristen, um sie für Döbeln zu begeistern. Ziele des neuen Stadtmarketings sind Einwohnerwachstum, die Entwicklung Döbelns als attraktiver Wirtschafts- und Investitionsstandort, als regionales Zentrum in Mittelsachsen und attraktiver Partner fürs Umland, die weitere Belebung und Vollvermietung des Handels in der Innenstadt. „Döbeln soll sich als Familienstadt und echte alternative für Familien aus den Oberzentren etablieren“, zitiert Reinhard Zerge eines der Ziele aus den vorangegangenen Beratungen der Arbeitsgruppe.

Das Ö mit der dreifarbigen Welle wird das neue Logo für Döbeln als Dachmarke (hier mit Schriftzug Döbeln). Grün steht für die Landschaft, blau für die Mulde und gelb für die Stadtfarben. Die drei Türme des Wappens sind durch die Ö-Striche unterbrochen. Quelle: Stadt Döbeln

Die Gruppe ist seit der gestrigen Sitzung auch um drei weitere Mitwirkende größer geworden. Neu in der Gruppe arbeiten jetzt auch das Klinikum Döbeln, die Brambor Pflegedienstleistungen GmbH und der Döbelner Internetdienstleister CSB mit.

Gekümmert hat sich die Arbeitsgruppe auch um die Finanzierung des neuen Stadtmarketings. Die Hoffnung auf Fördergeld vom Freistaat erfüllte sich nicht. Über das Stadium, was eventuell förderfähig wäre, sind die Döbelner längst hinaus. „Die Politik verspricht zwar immer etwas für den ländlichen Raum zu tun. An dieser Stelle aber kommt gerade nix“, ärgert sich Reinhard Zerge und hofft aber, dass vielleicht 2019 auch noch eine Fördermittelunterstützung für Döbelns neues Stadtmarketingkonzept möglich wird.

Zunächst stemmen die in der Arbeitsgruppe eingebundenen Unternehmen, wie Stadtwerke, Obstland AG, die Wohnungsgesellschaften und viele weitere auch die Finanzierung der professionell angeleiteten Arbeit.

Dafür stellen die Stadtwerke mit Sebastian Gasch einen Mitarbeiter ab. Mit ihm bilden Stadtpressesprecher Thomas Mettcher und Ruheständler Reinhard Zerge eine festes Trio.

Nächstes Jahr aber geht es dann auch an das Programmieren der aufwendigen Internetpräsenz und das Vernetzen der Döbelner Unternehmen, Händler und Institutionen. Dann stehen weitere große und nicht billige Aufgaben an.

Von Thomas Sparrer