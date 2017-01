Döbeln. In Döbeln gibt es weniger Wohnungslose. Deshalb hat die Stadt Döbeln nach 20 Jahren eine ihrer beiden Obdachlosenunterkünfte geschlossen. Das ehemalige Obdachlosenheim an der Staupitzstraße mit seinen sieben Plätzen wird nicht mehr gebraucht. Zudem müsste in das von der TAG Wohnen angemietete Gebäude investiert werden. Die bis zu 15 Plätze für Obdachlose an der Waldheimer Straße reichen der Stadt Döbeln völlig aus. Sechs Männer und zwei Frauen leben derzeit in dem städtischen Gebäude in einfachsten Wohnräumen mit Gemeinschaftsküche sowie Dusche und Toiletten in einer Wohngruppe.

„Wer hier lebt, für den haben wir keine andere Möglichkeit mehr gefunden“, sagt Steffi Tauber. Die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes kümmert sich um die Problemfälle. In der Regel schafft sie es aber im Vorfeld, die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern. Die Vermieter informieren ihre Behörde über die drohenden Zwangsräumung einer Wohnung. Dann schreibt Steffi Tauber die vom Rausschmiss Betroffenen an und besucht sie zu einem Beratungsgespräch. Besonders intensiv tut sie das, wenn Familien die Obdachlosigkeit droht. Bei Familien und in mehr als zwei Dritteln aller anderen Fälle schafft sie es, mit den Betroffenen eine Lösung zu finden. Sie bringt sie wieder in einer Wohnung unter, sorgt dafür, dass die Miete vom Jobcenter direkt an den Vermieter fließt. Oft wird auch ein Betreuer ins Boot geholt, der den manchmal auch psychisch kranken Menschen hilft, ihren Alltag und die Geldgeschäfte zu meistern. Auch junge Leute, die zuhause rausgeflogen sind, oder Haftentlassene sprechen bei Steffi Tauber vor und werden meist vor Obdachlosigkeit bewahrt.

Doch ein paar Menschen bleiben übrig. Meist sind es stadtbekannte Mietnomaden und Vermieterschrecke, die niemand mehr in seinen Mietshäusern haben will, weil sie durch extremes Verhalten, schwerste Trunksucht und Schmutz andere Mieter vertreiben oder sie schlicht und einfach nicht im geringsten bereit sind, am Verhindern der eigenen Obdachlosigkeit mitzuwirken. „Es gibt keinen Grund, in Deutschland obdachlos zu sein“, sagt Steffi Tauber deutlich. Doch sie erlebe auch Menschen, welche die Mietzahlung vom Amt versaufen, eine Abtretung des Wohngeldes an den Vermieter ablehnen und selbst bei ihrer Zwangsräumung sturzbetrunken oder völlig desinteressiert am teuren Smartphone spielend herumsitzen, ohne auch nur einen Finger krumm zu machen. Manche seien einfach nur „stinkend faul“, kümmern sich nicht im geringsten um irgendetwas und stellen dann aber Forderungen.

„Wenn die Betroffenen dagegen mithelfen, klappt es meist mit dem Mietezahlen. Es gibt eine Rückfallquote. Aber sie hält sich in Grenzen“, so die Ordnungsamtsmitarbeiterin. Ab und an hatte sie aber auch schon Spezialisten, die sich im Obdachlosenheim meldeten, um einen festen Wohnsitz für den eigenen Hartz-IV-Bezug zu haben. Sie lebten in Wirklichkeit bei der Freundin, wollten aber den vollen Satz kassieren, statt den einer Bedarfsgemeinschaft. Doch wenn das Zimmer in der Obdachlosenunterkunft länger unbenutzt bleibt, informiert die Stadt dann schon mal das Jobcenter über diesen Verdacht.

Mit den Bewohnern des Heimes an der Waldheimer Straße kommt Steffi Tauber gut aus. Sie kennt ihre Pappenheimer. Sie kennt auch manches Schicksal. Verstrittene Familien, abgebrochene Kontakte zu Eltern, Geschwistern – meist gibt es keine sozialen Bindungen mehr. Kumpels gibt es, solange noch etwas Geld da ist. Dann sind die meisten völlig allein. So wurde etwa eine Crystal-Abhängige obdachlos, weil sie die Mutter beklaute, um ihre Sucht zu finanzieren. „Sie ist gerade in einer Langzeittherapie und ich hoffe, sie kommt nicht zurück, denn ihre einzigen sozialen Kontakte hätte sie zur Szene“, so Steffi Tauber.

Manchmal ist die Obdachlosigkeit auch mit einer vom Ordnungsamt spendierten Fahrtkarte zu beenden. So bei einem polnischen Bauarbeiter, der sich auf einer Schwarzbaustelle in Döbeln das Bein brach und hilflos, nicht krankenversichert im Stich gelassen wurde. „Wir haben ihn nach seiner Entlassung aus der Klinik im Obdachlosenheim untergebracht, bis er reisefähig war und ihn dann in einen Zug nach Hause gesetzt.“

Probleme gibt es hin und wieder mit psychisch kranken Menschen. Vor allem, wenn es aus rechtlicher Sicht für eine Einweisung in eine Klinik nicht reicht und sie jegliche Hilfsangebote ablehnen. „So wie wir niemanden zwingen können, sich behandeln zu lassen, können wir auch niemanden zwingen, ins Obdachlosenheim zu gehen und nicht auf der Straße zu leben“, sagt Steffi Tauber. Immer wieder wird sie von Bürgern beispielsweise auf einen in Döbeln bekannten Mann hingewiesen, der bei Wind und Wetter mit seinen Beuteln in der Stadt unterwegs ist, Papierkörbe durchsucht und augenscheinlich obdachlos sei. „Wir sind der Sache nachgegangen. Er hat eine Wohnung, in der er sich aber selbst bestimmt kaum aufhält.“

Kommentar: Obdachlose stehen nicht auf der Straße Kümmert Euch erstmal um die deutschen Obdachlosen! Diesen Satz schreiben Flüchtlingsgegner und Asylkritiker immer wieder gern als Kommentare in sozialen Netzwerken. Unnötigerweise. Denn nicht nur in Döbeln wird sich um Obdachlose sehr wohl gekümmert. In den meisten Fällen steht eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes auf der Matte, wenn eine Zwangsräumung zum Beispiel wegen Mietschulden, oft aber auch wegen des Verhaltens der Betroffenen ansteht. Dann wird Hilfe organisiert und meist eine neue Unterkunft gefunden. Das Sozialsystem greift bevor Familien und Menschen, die ihr Leben nicht in den Griff bekommen, auf der Straße landen. Vorausgesetzt sie nehmen Hilfe an und wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit. Nur im alleräußersten Notfall müssen die Betroffenen in die von der Stadt bereitgestellte Notunterkunft ziehen. Weil sie selbst bei drohender Obdachlosigkeit nicht im Geringsten mitwirken, um sie abzuwenden. Oder und das ist die Kehrseite der Medaille, weil es auch Menschen gibt, die Hilfsangebote ausschlagen, sich nicht dazu bewegen lassen, in einigermaßen geordneten Verhältnissen zu leben. Manchmal haben diese Menschen auch die Grenzen der Zumutbarkeit für ihre Mitmieter oder die Vermieter überschritten. Wenn sie etwa nicht nur Mietschulden anhäufen, die Kosten für Unterkunft und Heizung vom Sozialamt anderwertig verbraten oder gar als Mietnomaden bei den Vermietern in der Stadt, Schulden, Dreck und Chaos hinterlassen haben. Wer Hilfe braucht, soll Hilfe bekommen. Doch es ist leider auch nicht jedem zu helfen.

Von Thomas Sparrer