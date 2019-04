Ostrau

Die drei Begriffe Hochzeit, Döbeln und Ostrau in einem Satz könnten bei manchem Dorfbewohner Schnappatmung auslösen, aber keine Sorge – Ostrau bleibt eigenständige Kommune. Zugleich bietet sie dem Döbelner Standesamt ab sofort eine Erweiterung seiner Möglichkeiten, Trauungen zu vollziehen. Seit Mittwoch ist das Trauzimmer im früheren Gasthof Wilder Mann offiziell übergeben. Am 22. Juni kommt das erste Paar, dass sich hier das Ja-Wort gibt.

„Wir haben auch einen Termin am 4. Mai, aber der ist noch frei und so kurzfristig wird sich da wohl niemand mehr finden“, meinte Monika Fischer, Vorsitzende des Fördervereins Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann.

Raum würdevoll ausgestaltet

Sie hatte schon vor knapp einem Jahr die ersten Gespräche mit Döbelns Standesamtschefin Irina Schädlich geführt. Im Januar waren die Pläne spruchreif.

Die Auflage damals: Der Raum im Untergeschoss des ehemaligen Gasthofes muss einer Trauung würdig hergerichtet werden. Dies haben der Förderverein und das Standesamt geschafft: Ein neuer Bodenbelag wurde hineingelegt, Gardinen angebracht, Tischdecke, Kerzenleuchter und allerlei weiterer Trautischschmuck besorgt. Die Kosten teilen sich beide Parteien, für den Teppich gab es einen Sponsor, der anonym bleiben möchte.

Aufwertung für Förderverein

Am Mittwoch kamen neben Monika Fischer und Irina Schädlich auch deren Kollegin Mandy Neumüller sowie die Bürgermeister Hans-Joachim Egerer für Döbeln und Dirk Schilling für Ostrau und weitere Gäste zur offiziellen Übergabe des Trauzimmers in den Wilden Mann.

Dirk Schilling, Mandy Neumüller, Irina Schädlich und Hans-Joachim Egerer (hinten, v.l.) sowie Monika Fischer und Heike Grundmann (vorne, v.l.) Quelle: Sven Bartsch

„Wir sind sehr zufrieden und überrascht als Verein, überhaupt diese Möglichkeit zu erhalten. Das wertet uns nach außen hin auf“, freute sich die Vereinsvorsitzende.

Fünf Trauungen schon angemeldet

„Es ist keine Außenstelle unseres Standesamtes, sondern nur ein Trauzimmer“, betonte sogleich Irina Schädlich. „Wäre es Außenstelle, müsste jemand hier stundenlang vor Ort sein. Wir kommen aber nur zu den Trauterminen her.“

Und diese sind bei Paaren in und außerhalb von Ostrau offenbar sehr begehrt. Fünf Trauungen sind bereits angemeldet. Pro Termin können maximal drei Trauungen im Gasthof vollzogen werden. Nur ein Paar davon kann auch im Saal im Obergeschoss feiern.

Einzelne Termine zu vergeben

„Im Durchschnitt haben wir zwei Trauungen pro Termin. Am 22. Juni heiratet ein Paar um 13 Uhr, das auch hier feiert. Es könnte sich also gern noch ein Paar beispielsweise um 12 Uhr trauen lassen, das muss dann aber woanders feiern“, erklärte Schädlich.

Auch am 20. Juli und 31. August sind noch Trautermine frei. Hier hat sich bislang ein Paar gemeldet, das auch im Gasthof feiern will. Am 28. September sind sogar schon zwei Termine vergeben.

9. Mai 2020 geht es weiter

Für das Jahr 2020 steht bislang nur der erste Trautermin in Ostrau fest. Es wird der 9. Mai sein. Dann ist für Döbeln wieder der Autofrühling angekündigt, so dass wegen der Autos auf dem Obermarkt ohnehin keine Trauungen möglich sind. Weitere Termine werden ab Sommer dieses Jahres feststehen.

Grundsätzlich gilt: Das neue Trauzimmer bietet für das Standesamt keine Entlastung. „Wenn wir in Ostrau trauen, können wir nicht gleichzeitig in Döbeln Trauungen anbieten“, sagt Irina Schädlich. Die Standesbeamtinnen müssten für den Krankheitsfall immer als Vertretung bereitstehen.

Von Sebastian Fink