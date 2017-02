Döbeln. 24 Fahrzeuge und viele lustige Bilder waren am Nachmittag beim traditionellen Döbelner Rosenmontagsumzug zu bestaunen. In Scharen säumten die Menschen dabei die Straßenränder der Döbelner Innenstadt. Viele hatten sich mit Beuteln und trotz des Sonnenscheinwetters mit Schirmen bewaffnet, um die Süßigkeiten aufzufangen, die zentnerweise von den Festwagen regneten. Die Rathausnarren hatten sich in diesem Jahr als Engel und Teufel mit Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer als Oberteufel verkleidet. „Himmel oder Hölle, das ist hier die Frage. Die Rathausnarren stellen sie sich alle Tage“, stand als Motto auf dem Festwagen der Stadt.

Die Stadtwerkemitarbeiter hatten sich im Lutherjahr als Nonnen und Mönche kostümiert. Auf dem Festwagen der Stadtwerke wurde der Ablasshandel von einst und der Abgashandel mit CO2 von heute verglichen. Zur Party hatten das Unternehmen wieder hunderte Pfannkuchen spendiert, die bei eine zünftigen Pfannkuchenpolonaise auf dem Obermarkt verteilt wurden. Auf einem zweiten Wagen bot das stadteigene Versorgungsunternehmen Reinwaschungen ohne Ablassbrief im Döbelner Stadtbad an.

Mit einer bunten Party auf dem Obermarkt schunkelten sich ab 15 Uhr die Döbelner in Scharen für den Rosenmontagsumzug warm. Für die entsprechende Stimmung sorgten der Limmritzer Faschingsclub, der Haßlauer Faschingsclub, die Narren des Carnevalsclubs der Muldenschiffer aus Westewitz, die Faschingsclubs aus Lommatzsch, aus Zschaitz und von der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln. Döbelns größte Wohnungsgenossenschaft beteiligte sich wieder mit verschiedenen Senioren- und Kindergruppen sowie mit allein elf Fahrzeugen am Rosenmontagsumzug. Ebenso rollten die Oldtimer von Gastwirt Lars Lemke mit einem riesigen Bierfass durch die Straßen der Stadt. Statt Glühwein gab es bei frühlingshaften Temperaturen Freibier. Das Landhotel Sonnenhof und das Old Town Pub rollten erstmals mit drei Fahrzeugen im Umzug mit, darunter ein ganz frisch aufgebauter Oldtimer-Lieferwagen.

Gut gelaunte Menschen im Sonnenschein. Der Obermarkt war Montagnachmittag rappelvoll. Nach der Aufwärmparty säumten die Menschen dicht an dicht die Straßen, durch die der Rosenmontagsumzug rollte. Zur Bildergalerie

Auch die Mitarbeiter des Wasserver- und Entsorgers OEWA waren mit ihrem rollenden Riesenklo und in Froschkostümen verkleidet mit am Start. Das Döbelner Theater warb auf seinem Festwagen für die aktuelle Seebühnen-Saison. Die Spritzenluder des Klinikums Döbeln verteilten schnapsgefüllte Spritzen.

Von Thomas Sparrer