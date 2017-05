Döbeln. Seit Oktober 2001 erfreut sich die sogenannte Brötchen-Taste an den Parkautomaten in Döbelns Innenstadt großer Beliebtheit bei den Autofahrern. Die erste Stunde kann damit umsonst geparkt werden, wenn man sich dazu einen Parkschein aus dem Automaten zieht. Ein schneller Einkauf auf dem Obermarkt oder eine fixe Erledigung auf dem Niedermarkt - das Parken auf den 300 öffentlichen Parkplätzen auf der Muldeninsel (ohne Parkhaus und Kaufland-Parkplatz) kostet auf den ausgewiesenen Plätzen in der ersten Stunde keinen Cent. Auch auswärtige Besucher wissen das zu schätzen.

Die erste Stunde parken in der Döbelner Innenstadt ist seit Oktober 2001 an den städtischen Parkautomaten kostenlos. Jede weitere Stunde kostet 50 Cent. Quelle: Sven Bartsch

Nun hat die Stadtverwaltung Döbeln für den Haushaltplan 2018 runde 32.000 Euro höher Einnahmen eingeplant. Das sorgte auf der April-Sitzung des Döbelner Stadtrates für Diskussionen beim Beschluss des Haushaltsplanes. Sollen diese Mehreinnahmen beim Parken ab 2018 etwa mit dem Wegfall der Brötchen-Taste finanziert werden, legte Stadtrat Dietmar Damm (Wir für Döbeln) den Finger in die Wunde.

Stimmen Sie bei unserer Umfrage mit ab!

„Entschieden ist noch nichts. Wie die Mehreinnahmen zustande kommen sollen, wird der Stadtrat noch diskutieren. Denkbar sind die Aufstellung weiterer Parksscheinautomaten im Stadtgebiet. Auch über die erste Stunde freies Parken könnte man diskutieren. Dazu müsste der Stadtrat allerdings die Parkgebührenordnung per Beschluss ändern“, sagt dazu Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. Der Wegfalll der ersten Stunde kostenloses Parken scheint aber nach der Diskussion im April-Stadtrat gerade keine Mehrheiten zu bekommen. Die meisten Stadträte wollen diese heilige Kuh offenbar nicht antasten.

Gerade weil sich die Händler viele Sorgen machen und die Innenstadt sich immer wieder gegen den Handel auf der grünen Wiese oder in den nahen Großstädten behaupten muss. Doch was sagen die Leser der Döbelner Allgemeinen Zeitung zu diesem Thema. Wie sehen sie die Parkplatzsituation in der Döbelner Innenstadt. Das wollen wir in den nächsten Wochen von Ihnen per Umfrage im Internet und am Telefon wissen, um die Daten danach für sie auszuwerten und aufzubereiten.

Das wollen wir gern von Ihnen wissen:

Frage 1 Soll die Brötchen-Taste – erste Stunde kostenfreies Parken – in Döbelns Innenstadt bleiben? Ja Nein

Frage 2 Ist die Parksituation in Döbelns Innenstadt zufriedenstellend? Ja Nein

Frage 3 Wenn Sie mit Nein geantwortet haben, warum? Zu wenige Parkplätze im Zentrum Zu teuer

Frage 4 Sind Sie für ein strenges Durchgreifen der Politesse/der Kontrolleure im Sinne eine geordneten Parksituation? Ja Nein

Frage 5 Sollten auf dem Obermarkt entlang des Biergartens (Ratskeller/Bavaria) Kurzzeitparkplätze sein, wie vor der Commerzbank? Ja Nein

Von Thomas Sparrer