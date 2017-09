Döbelner Ärzte blicken voll digital in Magen und Darm

Dr. Kerstin Eichhorn, leitende Oberärztin der Endoskopie und Gastroenterologie, am Klinikum Döbeln kann in der neuen Endoskopieabteilung jetzt hochauflösende Digitalbilder aus Bauchraum, Darm, Lunge oder Gallenwegen auswerten. 850 000 Euro investierte die Klinik in die Abteilung.



Quelle: Sven Bartsch