Döbeln

Schnee, Regen und Matsch zum Trotz sind die Hallen und Gänge am Samstag gut besucht in der Thomas-Mann-Straße. Am Eingang lockt Gebäck und eine erste Anlaufstation für Frischlinge. Aus der oberen Etage hallen dumpfe Klänge. Wie sich später herausstellt, trommeln die auszubildenden Erzieher auf ihren selbstgemachten Cajons, einer Art Kistentrommel. Die Berufsschule in Döbeln lud am Vormittag zum Tag der offenen Tür. Von der Fachschule bis zum Berufsvorbereitungsjahr konnten sich Neugierige über alle Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen informieren, die der Standort der Muldestadt in der Offerte hat.

Beratung auf Augenhöhe

Janin Blümke und Lea Gasteiger sind im zweiten Lehrjahr ihrer Fachausbildung zur Sozialassistentin. Nach ihrem Abschluss könnten beide als Hilfskraft in einer Pflege-, Kinder- oder Behinderteneinrichtung arbeiten. Alles drei Grundpfeiler ihres Lehrprogramms. Doch die 18-Jährigen wollen mehr. Janin möchte Heilerzieherin werden, Lea die Ausbildung zur Erzieherin dranhängen. Fünf Jahre hätte sie dann die Schulbank gedrückt –länger als manch einer studiert, stellt die Leisnigerin lachend fest. Sie stehen als Beraterinnen in einem Raum, den sie und ihre Mitazubis mit Plakaten und Basteleien geschmückt haben. Sie wollen Werbung machen für einen Beruf, der ihnen viel bedeutet. „Für den Job muss man gemacht sein“, sagt Lea entschlossen.

Sozialarbeit.-Fachlehrer Marcel Hanke im Gespräch mit interessierten Besuchern. Quelle: Gerhard Dörner

Eigenregie: Schüler stellen ihre Arbeit vor

Nur zwei Räume weiter steht Marcel Ehrlich aus Roßwein. Er hält in regelmäßigen Intervallen Vorträge über die Arbeitsfelder und Voraussetzungen des Erzieherberufs. Er spricht gerne vor Leuten und macht das Ganze auch nicht zum ersten Mal. „Fast alles, was in den Räumen passiert, wurde von den Schülern vorbereitet, da steckt viel Eigeninitiative und Mühe dahinter“, erzählt Schulleiterin Katrin Neumann stolz. 600 Schüler hat die Berufsschule momentan. Etliche von ihnen helfen am Wochenende mit, ihren Ausbildungsberuf in Szene zu setzen.

„Durch die Ausbildung hat man mehr Zeit für Praktisches“

„Es ist schön, dass man hier mit Schülern sprechen kann. Das ist nicht überall so“, so der Tenor der Döbelner Schülerinnen Luigia Lantzsch und Luna Brosch. Luigia will in den sozialen Bereich, ihre Freundin Richtung Wirtschaft. In der Oberschule haben sie schon ein Praktikum im Krankenhaus und im Reisebüro gemacht. „Durch die Ausbildung bekommt man noch mal zusätzlich Zeit für Praktisches, die in der Realschule einfach fehlt. Deshalb wollen wir hier hin“, sagt Luna. Die Freundinnen hoffen, dass ihre Noten ausreichen und das Bewerbungsschreiben überzeugt. Auch um sich für die Bewerberphase ein wenig Mut zu holen, sind sie gekommen.

Der Chor der Klasse Sozialarbeit beim Auftritt mit ihrem selbstkomponierten Lied. Quelle: Gerhard Dörner

Auch nach der Ausbildung ein Treffpunkt

Andere haben sie schon hinter sich: die Ausbildungszeit. Josephine Schwalbe und Philipp Maier dürfen sich seit 2015 offiziell Erzieherin und Stahlbauer nennen. Gekommen sind sie trotzdem zum Tag der offenen Tür, vor allem um zu schauen, was sich verändert hat und alte Lehrer zu treffen. Auch wenn ihre Ausbildung nicht unterschiedlicher hätte sein können, sind sie heute noch in Kontakt. „Der Zusammenhalt ist hier groß. Wir sind sogar zusammen auf Klassenfahrt gefahren“, erzählt die 26-Jährige.

Von Lisa Schliep