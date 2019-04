Döbeln

Die Döbelner Gemeindefeuerwehr mit ihren Ortswehren wird auch künftig ein Investitionsschwerpunkt der Stadt Döbeln sein. Das kündigte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU) auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Döbeln an. 159 Aktive stehen in der Döbelner Feuerwehr und den Ortswehren Ebersbach, Limmritz, Töpeln, Beicha, Mochau, Lüttewitz-Theeschütz und Choren aktuell unterm Helm.

Über 400 mal waren die Männer und Frauen der gesamten Gemeindefeuerwehr allein im vergangenen Jahr im Einsatz. 323 Einsätze stehen allein bei der Döbelner Wehr in den Einsatztagebüchern für 2018. Bis zum Wochenende waren es auch dieses Jahr schon wieder 48 Einsätze.

400 000 Euro stehen 2019 allein für Ausrüstung der Gemeindewehren im Haushalt der Stadt Döbeln. Zudem verkündete der Oberbürgermeister am Freitagabend im Volkshaus, dass das neue Tanklöschfahrzeug und das neue Drehleiterfahrzeug für die Döbelner Wehr für zusammen eine Dreiviertelmillion Euro definitiv angeschafft werden. Die Bestellung für das Tanklöschfahrzeug bei der Firma Rosenbauer in Luckenwalde ist ausgelöst. Anfang 2020 soll das Fahrzeug geliefert werden. Die neue Drehleiter, von der im Rahmen einer Verbundbestellung mit drei weiteren Kommunen vier Stück bestellt wurden, könnte im Herbst 2020 anrollen. Aktuell wird in Beicha am neuen Gerätehaus gebaut. Im Spätsommer soll der Bau fertig sein. Die Sanierung des Ebersbacher Gerätehauses ist seit Februar abgeschlossen. Im Jahr 2020/21 steht zudem eine Erweiterung des Döbelner Feuerwehrgerätehauses im Bereich der Umkleiden an. Denn für die 63 Aktiven, davon zwei Frauen, reicht der Platz nicht mehr. Und auch in Zukunft scheint es um die Stärke der Feuerwehr recht gut bestellt. Davon berichteten die Jugendwarte Ramon Schulze ( Döbeln) und Steffen Thieme (Limmritz). An den Standorten der drei Jugendgruppen in Döbeln, Limmritz und Choren gibt es derzeit über 50 Kinder- und Jugendliche.

Der stellvertretende Wehrleiter Lutz Hesse wurde zum Brandinspektor befördert. Quelle: Sven Bartsch

Auch Vize-Kreisbrandmeister Wolfgang Störr hörte sich bei der Jahreshauptversammlung um. Vom Kreis wünschen sich die Döbelner Brandschützer dringend eine Wiederaufnahme der Kreisausbildung. Speziell die Kettensägenausbildung ruht seit Jahren. Nach neuen Vorschriften muss der Kreis jetzt eine Vorrichtung anschaffen, die das Sägen von Stämmen unter Spannung simuliert, wie es im Einsatzfall oft vorkommt.

Beförderungen: Zum Feuerwehrmann/-frau: Marieke Gansauge, Andre Rosenkranz, Thomas Vetter, Enrico Treder, Rick Weisenseel, Falk Böttger, Florian Eichelmann, Max Neidert, Zum Oberfeuerwehrmann: Peter Thiele, Zum Hauptfeuerwehrmann: Olaf Neumann, Oliver Schindler, Jens Madeckt, Löschmeister: Frank Auerbach, Stefan Kowalski, Steffen Wieczorek, Falko Johne, Marcel Stern, Max Richter, Andreas Jentzsch, Steffen Thieme, Tobias Klare, Hauptlöschmeister: Philipp Kerl, Robby Uebeler, Brandmeister: Matthias Schmidt, Oberbrandmeister: Heiko Hentzschel, Ingo Geidelt, Brandinspektor: Lutz Hesse

Von Thomas Sparrer