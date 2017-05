Das Wetterradar sagt für Sonnabend regnerisches Wetter voraus. „Da bieten wir lieber die Halle an“, sagt Stadtwerkechef Gunnar Fehnle über das von seinem Unternehmen betriebene Döbelner Freibad. Stabiles Sommerwetter, das ein paar Tage anhält, wünscht er sich. „Wenn am Sonntag die Sonne wieder so scheint wie am Freitag, dann machen wir das Freibad auf.“