Döbeln. „Wir brauchen immer finanzielle Luft, um zu investieren. Nur so können wir an den Wünschen unserer Kunden und damit der Verbraucher dran bleiben“, sagt Frank Grundl, Werkleiter und Prokurist der Friki Döbeln GmbH im Gewerbegebiet Döbeln-Ost. Runde 1,8 Millionen Euro hat Friki im vergangenen Jahr am Standort Döbeln in neue Maschinen investiert. So in eine neue Kistenwäsche, die höchsten hygienischen Anforderungen entspricht. Auf den neuen Verpackungsmaschinen für satte 1,5 Millionen Euro werden marinierte Artikel, wie beispielsweise Steaks, in speziellen Kunststoffschalen verpackt und eingeschweißt. Wie vom Handel gewünscht, sind diese von den Kunden von Hand, ganz ohne Schere oder Messer zu öffnen . „Damit bieten wir beim marinierten Fleisch eine Neuheit am Markt“, ist Betriebsleiter Frank Grundl stolz. Wie eine Haut legt sich eine genau so bezeichnete Skin-Folie luftdicht über die Fleischprodukte. 4000 Tonnen Geflügelwurstwaren und 3000 Tonnen marinierte Fleischprodukte stellte Friki in Döbeln vergangenes Jahr her. Bei den Wurstwaren gab es eine leichte Steigerung der Produktion. Bei den marinierten Fleischprodukten ging die Jahresproduktion um etwa 800 Tonen zurück. Das führt der Betriebsleiter zum einen auf den durchwachsenen Sommer und die damit etwas weniger ausgeprägte Grill-Laune der Kunden zurück. Ein weiterer Grund ist, dass Friki 2016 deutlich weniger Putenfleisch als marinierte Grillprodukte hergestellt hat. „Der Handel erwartet gentechnikfreies Geflügel von uns. Das können wir beim Geflügelfleisch garantieren, weil es von Mästereien und Geflügelschlachtbetrieben unserer eigenen Firmengruppe kommt. Das Putenfleisch kommt von anderen Partnern, die diese Garantie noch nicht bieten. Deshalb haben wir uns beim marinierten Putenfleisch zurückgezogen“, so Grundl.

Trotz des damit verbundenen leichten Umsatzrückganges ist der Betriebsleiter mit dem Jahr 2016 zufrieden. Die Belegschaftstärke ist mit 100 festangestellten und 15 Werksdienstleistern stabil. Die Arbeitsplätze sind sicher. Wie jedes Jahr gab es auch Anfang 2016 eine zwei prozentige Lohnerhöhung. Auch im Januar 2017 gibt es wieder ein zweiprozentiges Lohnplus. Zudem zahlt Friki seinen Beschäftigten auch Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Prämien auf erfolgreiche Geschäftsjahre. Friki ist aber auch einem enormen Preisdruck im Lebensmittelhandel ausgesetzt und versucht bei hoher Qualität und recht hoher Menge auch weiterhin stabil in den Regalen der meisten Handelsketten vertreten zu sein.

Aktuell arbeitet die Belegschaft im Einschichtsystem und produziert pro Woche 80 Tonnen Geflügelwurst und einen kleineren Anteil Geflügelfleisch. Im Sommer, wenn das Grillgeschäft brummt, verstärkt Friki seine Mannschaft um Saisonkräfte und verarbeitet etwa 250 Tonnen Geflügelfleisch pro Woche.

Seit 2002 produziert Friki in Döbeln. Das Unternehmen, das zur holländischen Plukon-Gruppe gehört, übernahm damals nach der Pleite des Döbelner Fleisch- und Wurstwarenherstellers Pikant dessen neu gebauten Betrieb im Gewerbegebiet. Zuvor hatte in den 8000 Quadratmeter großen Produktionshallen ein Hersteller von Dönerspießen ein Jahr lang produziert. Friki hat auf seinem 37 000 Quadratmeter großen Gelände in Döbeln-Ost noch einiges an Erweiterungspotenzial. „Dass wir den Platz haben ist gut so. Im Moment sind aber keine Erweiterungen geplant“, so der Betriebsleiter.

Von Thomas Sparrer