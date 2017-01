Döbeln. Bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln wird 2017 wieder ein Rekordjahr. Döbelns zweitgrößtes Wohnungsunternehmen wird in diesem Jahr die Rekordsumme von 8,6 Millionen Euro ausgeben. Davon 1,5 Millionen Euro für Instandhaltungen am Bestand. Größte Einzelinvestition wird der mit rund 2,7 Millionen Euro geplante Umbau der ehemaligen Kaufhalle in Döbeln-Ost I zum neuen Verwaltungssitz der Genossenschaft sein. Zum Jahresende zog dort der letzte Gewerbemieter, ein Fahrzeugteilehandel, aus. Ein Getränkemarkt hatte den Gebäudekomplex bereits verlassen. Die Genossenschaft möchte hier ihre Verwaltung und Technik bürgerfreundlich und ebenerdig an einem Ort konzentrieren. Erste Pläne werden gerade mit der Stadt Döbeln abgestimmt. Bis Ende Januar sollen die Bauunterlagen vollständig sein. Auch ein zweigeschossiger Neubau soll in das neue Verwaltungsgebäude integriert werden. Der jetzige Verwaltungsstandort an der Blumenstraße 71 soll später wieder zu Wohnungen umgebaut werden.

Investieren wird die WG Fortschritt in diesem Jahr zudem in die energetische Sanierung und den weiteren Balkonanbau an 48 Wohnungen in der Käthe-Kollwitz-Straße 15 bis 21 sowie an der Blumenstraße 65 bis 69. Hier werden zusammen mehr als 800 000 Euro investiert. Bis August soll der WGF-Wohnpark in der ehemaligen Lenin-Schule in Döbeln-Ost II mit seinen 24 altersgerechten Wohnungen fertiggestellt werden. Bis Ende Februar wird feststehen, wer von den zahlreichen Interessenten einziehen kann. Das ehemalige Schulgebäude ist bereits winterfest und beheizt, so dass auch in frostigen Tagen im Inneren gebaut werden kann. Statt des jährlichen WGF-Sommerfestes im Juni soll es am 16. September am neuen Wohnpark ein Parkfest geben.

Nächste Woche Dienstag soll zudem die Auftragsvergabe für die Erschließung des genossenschaftseigenen Geländes im Wohngebiet „Sonnenterrassen“ in Döbeln-Nord sein. Im zweiten Halbjahr könnte der mit 1,8 Millionen Euro angesetzte Bau von sechs Wohnhäusern mit je vier hochwertigen Wohnungen starten.

Für die großen Pläne im neuen Jahr hat die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt aus dem Jahr 2016 einiges an Schwung mitgenommen. So knallten zwischen Weihnachten und Neujahr in der Verwaltung die Sektkorken: Die 1000. neu vermietete Wohnung seit 2006 gab es zu feiern. Stefan Viehrig und Bernd Wetzig vom Vorstand der Genossenschaft sind darauf besonders stolz. Beide haben vor zehn beziehungsweise acht Jahren ihre Vorstandstätigkeit bei Döbelns zweitgrößtem Wohnungsvermieter begonnen. Glücklich sind beide auch über das im vergangenen Jahr erreichte und darüber, dass die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln gerade in nahezu allen UNO-Ländern in einem Imagefilm über das Weltkulturerbe der Genossenschaftsidee zu sehen ist. Zwei Szenen des genossenschaftlichen Image-Films wurden in Döbeln gedreht.

Auch in den Zahlen war 2016 nach dem Rekordjahr 2015 wieder ein gutes Jahr. Die Mietschuldenquote wurde dank eines konsequenten Sozialmanagements weiter mit 0,2 Prozent sehr niedrig gehalten. 2,5 Millionen Euro wurden 2016 investiert und 1,5 Millionen Euro für Instandhaltungen an dem über 1700 Wohnungen umfassenden Bestand ausgegeben. Knapp verfehlt wurde das Vorjahresergebnis bei der Leerstandsquote. Die beträgt aktuell 3,4 Prozent oder 58 Wohnungen. Im Vorjahr lag sie knapp unter drei Prozent. Vor zehn Jahren standen noch über 20 Prozent der Wohnungen leer. Die Genossenschaft sieht sich auch nach der aktuellen Empirica-Studie weiter im Aufwind. Döbeln hat Zuzüge aus dem Umland und wird für Pendler zunehmend als Wohnort interessant.

Interessant ist aber auch das Leben innerhalb der Genossenschaft. Mehr als 500 Mitglieder engagieren sich in nunmehr 26 Freizeitgruppen. In drei Großprojekten (Chemnitz-Plus“, „Alles unter einem Dach – das Döbelner Modell“ und „Soziale Kümmerer“) befasst sich die WGF zudem mit Zukunftsthemen. Erkenntnisse und Ergebnisse werden in diesem Jahr unter anderem in einem Seniorenratgeber herausgegeben.

Von Thomas Sparrer