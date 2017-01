Döbeln. In den beiden Jugendclubs der Stadt Döbeln ist die Zukunft gesichert. Die Kindervereinigung Leipzig, welche beide Clubs im Auftrag der Stadt betreibt, hat neue junge Leute mit entsprechender Ausbildung gefunden, die als Leiter die Einrichtungen fortführen. Beide Stellen waren vakant, nachdem im Sommer Clubleiterin Stephanie Meier vom City Club am Körnerplatz in den Justizdienst wechselte. Nicole Radtke, Leiterin im Jugendclub North Point in Döbeln-Nord, war dem Ruf des Kultusministeriums gefolgt und arbeitet jetzt als Grundschullehrerin.

Im Cityclub schließt seit dem Spätsommer Jennifer Langner die Lücke. Die 24-Jährige stammt aus Steina und besuchte die Pestalozzi-Oberschule in Hartha. Nach dem Fachabitur am Beruflichen Schulzentrum Döbeln absolvierte die junge Frau ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Förderschule für geistig behinderte Kinder am Epilepsiezentrum Radeberg. „Durch die Zusammenarbeit mit einem Sozialpädagogen, der in Görlitz studiert hatte, stand für mich fest, dass ich mich auch in Görlitz für ein Studium der Sozialen Arbeit einschreibe“, berichtet die junge Frau. Die Arbeit als Clubleiterin im City Club ist die erste Stelle nach dem Studium und sie ermöglichte die Rückkehr in die Heimat. Unterstützt wird Jennifer Langner im City Club von Katrin Engelmann, die als pädagogische Mitarbeiterin, den Club auch übergangsweise offen hielt.

Linda Dieball heißt die junge Frau, die seit Monaten dafür gesorgt hat, dass im Jugendclub North Point in Döbeln-Nord nicht die Lichter ausgingen. Die junge Erzieherin hielt die Stellung und verschob ihren lange geplanten Umzug nach Berlin, bis die Kindervereinigung Leipzig mit Denis Schulz einen neuen Leiter gefunden hat. Der 37-Jährige hatte sich seit Mitte Dezember einen ersten Eindruck im North Point verschafft. Die meisten Kinder- und Jugendlichen hat er bereits kennen und schätzen gelernt. „Ich freu mich auf die Arbeit hier. Denis, der aus Schweinfurt in Unterfranken stammt, hat vor seiner Arbeit als Jugendclubleiter schon einiges gemacht. Die Schule verließ er zunächst mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss. Auf einer Wirtschaftsschule schaffte er den nächsthöheren Schulabschluss und lernte Energieelektroniker. „Ich bin bis heute sehr technikbegeistert, doch noch lieber wollte ich mit Menschen arbeiten“, sagt er. Als Panzerfahrer bei der Bundeswehr lernt er sich einzuordnen und ist fasziniert, wie man mit Psychologie seine große Klappe gezähmt hat. Psychologie beginnt ihn zu interessieren. Der junge Mann holt mit 26 das Abi nach, geht auf eine Weltreise nach Australien, Neuseeland, Fidschi, die amerikanische Westküste und zurück über England in die Heimat. Auf Reisen hat er Zeit viel darüber nachzudenken, was er eigentlich machen will. „Für Psychologie reichte mein Abi-Durchschnitt nicht. Doch das Studium der Sozialen Arbeit in Kassel war die beste Entscheidung meines Berufslebens. Denis wohnt mit seiner aus Salzwedel stammenden Frau und der gemeinsamen vierjährigen Tochter in Leipzig. Dort hat Dennis zuletzt als Berufseinstiegsbegleiter gearbeitet und vor allem Förderschüler beim Berufsstart begleitet. Die Clubleiterstelle in Döbeln ist für ihn jetzt eine Weiterentwicklung. 16 bis 20 junge Leute zwischen neun und 25 Jahren kommen an jedem Wochentag in den Jugendclub North Point. Darunter ambitionierte DJs. Es gibt Basteln, Billard, Brettspiele. Die Spielkonsolen laufen heiß. Es gibt Filmabende und gemeinsames Kochen und Denis bietet sich seinen Schützlingen auch als Gesprächscoach an. Die erstem Clubbesucher nutzen das bereits.

25 Gäste kommen pro Tag in den Cityclub. Sie sind von neun bis 21 und nutzen neben der Chill-Lounge und dem Discoraum auch sehr gern die zahlreichen Gesellschaftsspiele, welche der Club hat. Montags gibt es ein Sportangebote in der Turnhalle der Körneplatzschule, dienstags ist Kreativtag, mittwochs Kochen, donnerstags gibt es mal Ausflüge, mal geht es zum Bowling und Freitags wird an der Wii-Konsole gezockt. „Wir lassen uns immer etwas Kreatives einfallen“, versichern die beiden neuen Clubleiter.

Die Öffnungszeiten City Club, Körnerplatz 20: Montag bis Donnerstag 13 bis 19 Uhr, Freitag 13 bis 21 Uhr. North Point, Bernhard-Kretzschmar-Weg 4: Montag bis Donnerstag 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Freitag bis 23 Uhr.

Von Thomas Sparrer