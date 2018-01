Döbelner Junge  bleibt  zwischen Fernwärme-Rohren stecken

Döbeln. Es hörte sich zunächst nach einem dramatischen Vorfall an – doch die Feuerwehr konnte schnell helfen und Schlimmeres verhindern. „Ein Junge ist zwischen Heizungsrohren eingeklemmt und kommt von alleine nicht wieder frei“, informierte zunächst die Rettungsleitstelle Chemnitz auf Anfrage, nachdem gegen 15 Uhr Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei durch die Stadt Döbeln düsten. Zielort war die Albert-Schweitzer-Straße in Döbeln-Nord. Direkt gegenüber des Hauseingangs Nummer 22 war tatsächlich ein etwa zehnjähriger Junge zwischen die beiden Rohre der parallel zur Straße verlaufenden Fernwärmeleitung geraten. Vermutlich war er zuvor darauf herumgeklettert. Dort steckte er nun fest und konnte sich nicht befreien. Ein Passant, der das Ganze beobachtet hatte, wählte die Notrufnummer. Die Rettungsleitstelle alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienst. „Wir konnten das Problem relativ schnell lösen. Wir haben die Isolation der Fernwärmerohre etwas beiseite gedrückt und haben so den Jungen freibekommen. Das war Minutensache“, sagte Wehrleiter Thomas Harnisch. Rettungssanitäter untersuchten den Jungen, der sich bei der Aktion aber offenbar nicht verletzte. Alles noch einmal glimpflich abgegangen, so das Fazit.

Von Olaf Büchel