Döbelner Karosseriewerk beendet Insolvenz

Nach fünf Jahren im Insolvenzverfahren ist die Zukunft der RKB Karosseriewerk GmbH in Döbeln gesichert. Das Insolvenzverfahren ist beendet. Das Traditionsunternehmen an der Stockhausener Straße in Döbeln wird auch künftig mit seinen über 100 Beschäftigten weiter produzieren. Doch die gute Nachricht hat offenbar auch Schattenseiten. Die Gerüchteküche brodelt.