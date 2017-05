Am Sonnabendnachmittag lädt das Kinderhaus am Holländer in Döbeln-Nord zum Blütenfest ein. Kinder der Einrichtung und aus dem gesamten Wohngebet sind mit ihren Eltern eingeladen. Bereits am Mittwoch wurde für das Fest ein geschmückter Maibaum im Garten der Einrichtung aufgestellt.