Döbeln

Wem am ersten Weihnachtstag in diesem Jahr unterm heimischen Tannenbaum zu langweilig ist, der kann an diesem Abend im Döbelner Theaterviertel um die Häuser ziehen.

Die Wirte des Prinz-Albert Inn, des Old Town Pubs und des Kimmi Dolly haben sich wieder einmal zusammengetan und organisieren eine Kneipenmeile im Theaterviertel. „ Kneipenmeile Weihnachtstour“ haben Sandro Fleiß, Denise Klette und Christian Dettke den Abend überschrieben. „ Weihnachten ist bei uns immer volle Hütte und großes Wiedersehen angesagt“, sagt Denise Klette, Inhaberin des Old Town Pub. „Gefühlte 3000 Leute aus ganz Deutschland und darüber hinaus, kommen über Weihnachten nach Döbeln, um das Fest der Familie zuhause zu feiern. Das ist wie ein großes Klassentreffen und dazu bieten wir den Raum“, sagt Sandro Fleiß. Im Old Town Pub gibt es Live-Musik von den Freunden der Nacht. Im Prinz Albert spielen Zigzag aus Berlin und im Kimmi legt DJ Airdice mit Freunden auf. „Wenn ordentlich Schnee liegt, bieten wir noch Pferdeschlittenfahrten an“, lehnt sich Sandro Fleiß weit aus dem Fenster.

Von Thomas Sparrer