Döbeln. An einer nagelneuen BMW R nineT Scrambler können seit Donnerstag die 27 Kfz-Mechatroniker-Lehrlinge des ersten Lehrjahres am Beruflichen Schulzentrums Döbeln herumschrauben. Die BMW Niederlassung Chemnitz stellt das 13 000 Euro teure Motorrad mit seinem 1200 Kubikzentimeter Zwei-Zylinder-Boxermotor den Lehrlingen zur Verfügung. „An dem Prototyp könnt ihr lernen und euch ausprobieren.Vielleicht können wir Euch auch für die Zweiräder der Marke begeistern“,sagte dazu am Donnerstag Manja Gerlach vom Marketing der BMW-Niederlassung Chemnitz.

Es ist nicht das erste Fahrzeug, das BMW für Ausbildungszwecke nach Döbeln gibt. Unter den 15 Fahrzeugen, die auf dem Hof und in der Lehrwerkstatt stehen, sind neben älteren Autos aller Marken auch vier hochwertige BMW und ein Toyota Prius. Das BMW-Motorrad ist das erste Zweirad im Bestand.

Michael Winkler, stellvertretender Leiter des BSZ Döbeln-Mittweida ist stolz auf die KfZ-Mechatroniker-Ausbildung. „Mit Uwe Hofmann haben wir einen erfahrenen Ausbilder aus der Praxis. Die Ergebnisse unserer Kfz-Lehrlinge bei den Prüfungen sprechen für unsere Ausbildung“, so Winkler.

Im kommenden Schuljahr bekommt das BSZ für sechs in Pension gehende Lehrer drei neue Kollegen. „Wir können alles abdecken“, so Michael Winkler. 1200 Schüler hat das BSZ. Davon 650 am Standort Döbeln und je 200 in Mittweida, Rochlitz und Burgstädt.

