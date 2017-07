Döbelner Leserkalender für 2018 ist da

Döbeln. Über 80 Motive landeten per E-Mail in unserem Postfach, dann galt es, sich zu entscheiden und die schönsten, sowie am besten geeigneten Motive auszuwählen. So sind unter anderem das Rathaus, die St. Nicolaikirche, die Färberhäuser, Bahnhofstraße und Holländerturm im Kalender gelandet. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an alle Hobby-Fotografen, die sich an der Aktion beteiligt und uns ihre Bilder zur Verfügung gestellt haben.

Der Döbeln-Kalender 2018 von Buch-Oase und DAZ ist ab sofort zum Preis von 15 Euro zu haben. „Die ersten Exemplare sind schon bei uns über den Ladentisch gegangen“, freut sich Lisa Panke-Deutscher, von der die Idee für die Aktion um den Döbeln-Kalender stammt. Insgesamt 300 Stück gibt es – also, schnell zuschlagen. Ein besonderes Angebot wartet auf Abonnenten der Döbelner Allgemeinen Zeitung: Sie erhalten den Kalender im DAZ-Shop mit einem kleinen Bonus für 12 Euro.

Döbeln-Kalender 2018, 15 Euro, erhältlich in der Buch-Oase Döbeln (Ritterstraße) und im DAZ-Shop (Obermarkt).

Von Manuela Engelmann