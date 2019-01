Döbeln

Etwa 30 Frauen und Männer haben in Döbeln am Sonnabendvormittag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 100 Jahren gedacht. Sie versammelten sich am Mahnmal für antifaschistische Widerstandskämpfer auf dem Wettinplatz, legten dort rote Nelken und Kränze für die beiden Kommunistenführer nieder, die am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen wurden. Ihrer Ermordung waren Revolutionswirren nach dem Ersten Weltkrieg vorausgegangen.

OBM Egerer legt Blumen nieder

Aufgerufen zu der Gedenkfeier hatte die Döbelner Linke. Mit Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU), der ebenfalls ein Blumengebinde niederlegte und dem SPD/Grünen-Fraktionschef im Kreistag, Axel Buschmann ( SPD) waren auch Kommunalpolitiker anderer Parteien gekommen.

In einer Rede erinnerte die Roßweinerin Marika Tändler-Walenta, Vorsitzende der Linkspartei in Mittelsachsen, an Liebknecht und Luxemburg, die im Januar 1919 eine führende Rolle beim Sparta- kusaufstand in Berlin spielten. Kurze Zeit vorher war aus dem Sparktakusbund die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) hervorgegangen.

Hass und Rassismus fallen nicht vom Himmel

„ Karl Liebknecht war 1914 der einzige Reichstagsabgeordnete, der gegen eine Verlängerung der Kriegskredite stimmte“, sagte Tändler-Walenta, die Krieg als Ergebnis eines krisenhaften Kapitalismus ansieht. Luxemburg sei eine zentrale Figur in Europa beim Kampf um eine demokratische und soziale Gesellschaft gewesen. Beide hätten sich gegen Nationalismus gewandt. „Hass, Antisemitismus, Rassismus und Homophobie fallen nicht vom Himmel, sondern sind Produkte der gesellschaftlichen Verhältnisse“, spielte Tändler-Walenta auf das Erstarken des Nationalismus in Europa an.

Die Kreis-Chefin der Linken zitierte das bekannte Zitat Luxemburgs: „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.“ Tändler-Walenta: „Freiheit ist die größte Stärke einer offenen Gesellschaft. Sie ist aber nicht selbstverständlich und muss stets verteidigt werden.“

Keine Gewalt als politisches Mittel

Historiker verweisen heute darauf, dass Luxemburg und Liebknecht 1919 Gewalt unterstützten und zum bewaffneten Kampf aufriefen. Auf die Frage, weshalb sich die mittelsächsische Linke im Gegensatz zu anderen Partei-Verbänden nicht von der jüngsten Gewalt gegen ein Döbelner AfD-Büro distanzierte, erklärte Tändler-Walenta am Sonnabend: „Gewalt gegen Personen oder Sachen als politisches Mittel lehnen wir ab. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Haltung alle Demokraten eint. Damit meine ich aber auch die Gewalt gegen Ausländer oder Flüchtlinge.“

Von Olaf Büchel