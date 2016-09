Döbeln. Ist schon wieder Käfertreffen in Döbeln? Danach sah es am Freitag im Stadtgebiet und auf den Klosterwiesen ein wenig aus. Mit 16 ihrer lüftgekühlten VW-Oldtimer und mit dem Feuerstein-Mobil war am Nachmittag die Döbelner Käferbande auf den Festplatz auf den Klosterwiesen gekommen, auf dem sie jedes Jahr Anfang Juni das größte Käfertreffen im Osten Deutschlands veranstalten. Jetzt hatte Vereinschef Alex Titz seine Mannschaft aber für einen Drehtermin mit einem Fernsehteam des Mitteldeutschen Rundfunks zusammengetrommelt. Die Döbelner Käferbande tritt nämlich in der Sendung „Mach dich ran“ gegen einen Trabi-Club aus dem Ruhrgebiet an. Am Freitag wurden in Döbeln die entsprechenden Einspielungen gedreht, wurden die Döbelner Akteure vorgestellt und befragten die Fernsehleute in der Innenstadt Passanten. Zudem fuhren die 16 VW-Käfer am Abend in einem kleinen Korso durch die Stadt. Am Sonnabend wird in Bochum mit den dortigen Trabi-Freunden gedreht.

Die Döbelner Käferbande tritt bei „Mach dich ran“ gegen einen Trabi-Club aus Bochum an. Zur Bildergalerie

Das kleine Ost-West-Duell der ostdeutschen Käferfreunde und der westdeutschen Trabantfahrer findet am Sonntag am ehemaligen deutsch-deutschen Grenzübergang in Marienborn statt. Drei Teamspiele sind zu gewinnen, um am Ende vielleicht 1000 Euro für die Vereinskasse zu gewinnen.

Ausstrahlungstermin der Sendung ist der Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.

Von Thomas Sparrer