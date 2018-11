Döbeln

Wie das neue Jahr 2019 für ihn beginnt, weiß Döbelns Pfarrer Stephan Siegmund schon heute ganz genau. Um 8.45 Uhr wird er im Diakonissen-Krankenhaus in Dresden den Klinik-Gottesdienst leiten. Und um zehn Uhr einen weiteren Gottesdienst in der Diakonissenhaus-Kirche in Dresden. Dort nämlich tritt der 53-Jährige am 1. Januar eine neue Pfarrstelle an. Nach elfeinhalb Jahren in Döbeln zieht es den ersten Döbelner Kirchenmann in eine neue berufliche Aufgabe. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Die Menschen in der Gemeinde sind mir ans Herz gewachsen. Auch die Mitarbeiter unserer Döbelner Kirchgemeinde werde ich vermissen. Und den Lob- und Dank-Gottesdienst und das dazugehörige Team“, zählt er auf.

Berufliches Neuland

Ab Januar wird Stephan Siegmund Neuland betreten. Die neue Pfarrstelle bei der Landeskirche dient zur Wahrnehmung des Dienstes als Rektor der Evangelischen Diakonissenanstalt Dresden e.V.. Diese ist Trägerin des vor 150 Jahren von drei Diakonissenschwestern gegründeten Krankenhauses. Heute gehören eine Vielzahl von Einrichtungen dazu: zwei Seniorenheime, ein betreutes Wohnen, ein Kindergarten, eine Fachschule für Pflegekräfte, eine Hostienbäckerei, eine Werkstatt für Behinderte, eine Förderschule für geistig Behinderte, zwei Gästehäuser und einiges mehr. Pfarrer Stephan Siegmund ist dann für 1500 Mitarbeiter und die Mitglieder der Diakonischen Gemeinschaft zuständig. Zu letzterer gehören neben 30 Schwestern auch Männer, Frauen und Familien, die als diakonische Gemeinschaft leben. Sie arbeiten nicht nur im Sinne der Diakonie. Sie nehmen den Leitspruch der Gemeinschaft „Zuwendung leben“ wörtlich.

Genau dieser Schwenk in seinem Berufsleben reizte den Döbelner Pfarrer und ließ ihn eine Bewerbung abschicken, als er hörte, dass die Stelle frei wird. „Der Diakon gab den Armen der Gemeinde das Essen aus. Die Diakonie ist aus dieser Fürsorge für die Armen entstanden“, versucht er den Begriff vereinfacht zu erklären. Bisher habe sein beruflicher Schwerpunkt im Gemeindeleben gelegen. Künftig wird ihn die Frage hauptsächlich beschäftigen: Was ist zu tun für Menschen in besonderen Lebenssituationen? Seelsorge im Krankenhaus, Unterricht in der Fachschule, Gottesdienste in den Einrichtungen und in der diakonischen Gemeinschaft, der er vorstehen wird – gehören dazu. Siegmund will aber auch Mitglied der diakonischen Gemeinschaft werden. Diese leben über eine größere Fläche verstreut, teilen aber Arbeit, Freizeit, Geld und ehrenamtliches Engagement. Sie arbeiten in Seelsorge und Hospizdienst und dehnen dieses „Zuwendung leben“ auch in ihrem Freizeitbereich aus. „Das finde ich reizvoll“, so der Pfarrer.

Neuer Wohnsitz Dresden-Pieschen

Nach seiner Bewerbung beim Landeskirchenamt wurde Stephan Siegmund eingeladen, hielt einen Gottesdienst und wurde schließlich vom Verwaltungsrat der Evangelischen Diakonissenanstalt aus mehreren Bewerbern ausgewählt. Am 17. Februar wird die offizielle Amtseinführung in der Diakonissenkirche in Dresden sein. Mit seiner Frau wird er künftig in Dresden-Pieschen wohnen.

Seine Pfarrstelle in Döbeln wird ausgeschrieben. Seine Aufgaben wird bis zur Neubesetzung Pfarrer Lutz Behrisch übernehmen, der zudem ab 1. Dezember wieder das Döbelner Pfarramt leiten wird. Unterstützen wird Lutz Behrischs Arbeit in Döbeln bis zur Neubesetzung der Pfarrstelle zudem Superintendent Arnold Liebers.

Strukturreform in Döbelner Kirchgemeinden

Ab 2020 sollen zudem mit der Strukturreform in der Landeskirche zu den beiden Schwesterkirchgemeinden Döbeln und Technitz-Ziegra zwei weitere eigenständige Schwesterkirchgemeinden kommen: Jahnatal und Beicha/Mochau. Für diese neue Schwesternkirchgemeinde gibt es bis 2015 mindestens drei Pfarrstellen. Danach muss der gesamte Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz drei Pfarrstellen einsparen. Wo, ist aber noch vollkommen offen.

Die Schwesterkirchgemeinde Döbeln-Technitz/Ziegra hat aktuell 2300 Gemeindeglieder und 30 Mitarbeiter in Verwaltung, Kindergarten, Friedhof und Verkündigungsdienst. Zudem helfen über 120 Ehrenamtliche in der Kirchgemeinde mit.

„Ich habe mich von Anfang in Döbeln wohl gefühlt“, sagt Stephan Siegmund. Quelle: Wolfgang Sens (LVZ/DAZ)

Mit einem Adventsgottesdienst hatte sich der damals 41-jährige Pfarrer Stephan Siegmund im Dezember 2006 in Döbeln vorgestellt. Er hatte sich auf die zweite Ausschreibung der Pfarrstelle von Uta Gerhardt beworben, die nach Leipzig gewechselt war. „Ich habe mich von Anfang in Döbeln wohl gefühlt“, sagt der Vater von vier Kindern (21, 23, 25 und 27 Jahre). Vor seiner Zeit in Döbeln war Stephan Siegmund Pfarrer der Gemeinde Königstein in der Sächsischen Schweiz und Jugendpfarrer im Kirchenbezirk Pirna sowie Vorsitzender der Synode des Kirchenbezirkes Pirna.

Von Thomas Sparrer