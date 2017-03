Döbeln. „Ich bin dann mal weg...“, schreibt Döbelns Pfarrer Stephan Siegmund den Gläubigen der Kirchgemeinden Döbeln-Simselwitz und Technitz-Ziegra im jüngsten Gemeindebrief. Der 51-jährige Theologe hängt für vier Monate den Talar an den Nagel und wechselt von der Kanzel in Döbeln in den Hörsaal der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. „Da mein Theologiestudium nun schon 25 Jhare zurückliegt, werde ich die von der Sächsischen Landeskirche gebotene Möglichkeit zu einem Kontaktstudium zu nutzen“, so Stephan Siegmund. Die Theologische Fakultät der Universität Greifswald hat er sich dabei aus einem besonderen Grund ausgewählt. „Es gibt dort ein Institut für Evangelisation und Gemeindeentwicklung mit einem speziellen Studienangebot für Pfarrerinnen und Pfarrer.“ Dort möchte er seine bisherige Arbeit in der Kirchgemeinde Döbeln reflektieren und Vorlesungen und Seminare besuchen. „Besonders möchte ich danach fragen, wie wir unter den sich ändernden Bedingungen in immer kleiner werdenden Gemeinden auf immer größerer Fläche weiter eine lebendige Gemeinde sein können“, schildert er.

Konsequenterweise zieht der Student Stephan Siegmund ab Anfang April dafür auch für vier Monate ins Studentenwohnheim. Da es auch viele Wochenendveranstaltungen in seinem Kontaktstudium gibt, wird er in Döbeln bis Mitte Juli nur selten anzutreffen sein.

Die Vertretung übernimmt sein Amtskollege Lutz Behrisch. Der hatte im Wintersemester 2014/15 das Angebot der Sächsischen Landeskirche genutzt, um sich noch einmal im Rahmen des Kontaktstudiums theologisch fortzubilden. Lutz Behrich hatte sich vor zweieinhalb Jahren an den Universitäten in Leipzig und Halle für Vorlesungen eingeschrieben. Damals hatte Stephan Siegmund seine Vakanzvertretung übernommen. Beide Pfarrer bilden in den Kirchgemeinden Döbeln-Simselwitz und Technitz-Ziegra ein Duo.

Von Thomas Sparrer