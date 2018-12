Ein originaler postgelber Pferdebahnwagen wechselt im nächsten Jahr aus dem Depot des Dresdner Verkehrsmuseums ins Deutsche Pferdebahnmuseum in Döbeln. Als längerfristige Leihgabe. Das isst eine kleine Sensation und eine Würdigung aus Dresden für den Traditionsverein Döbelner Pferdebahn. Viele Döbelner haben sich mittlerweile so an die Pferdebahn in ihrer Stadt gewöhnt, dass sie diese kaum noch als Besonderheit und wichtiges, ehrenamtliches Marketingargument für ihre Stadt wahrnehmen. Doch der Verein wurde nicht umsonst gerade erst vom Ostdeutschen Sparkassenverband als Verein des Jahres ausgezeichnet.

Eben gerade Menschen, die von auswärts in die Muldestadt kommen nehmen Döbeln, wegen der Pferdebahn als Besonderheit erst wahr.

Vielleicht besinnen sich auch die Ur-Döbelner hin und wieder darauf welche Perle die ehrenamtlichen Pferdebahnenthusiasten in ihrer Stadt auf die Scheine gesetzt haben.

Wenn der Dresdner Pferdebahnwagen im nächsten Jahr im Depot steht, kommt der Neuchateler Pferdebahnwagen des Vereins auf einen Betonsockel vors Pferdebahnmuseum und wird dort angestrahlt. Spätestens dann rückt die Pferdebahn auch wieder vielen Döbelnern mehr ins Blickfeld. Nicht nur wenn sie von Pferd Elko durch die Innenstadt gezogen wird, sondern auch wenn die Menschen abends auf den Kaufland-Parkplatz rollen und den roten angeleuchteten Pferdebahnwagen auf dem gegenüberliegenden Mulde-Ufer bestaunen können.

Eine schöne Idee.

