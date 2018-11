Döbeln/Chemnitz

Das Urteil eines ehemaligen Beamten des Döbelner Polizeireviers ist offenkundig rechtskräftig. „Es liegt keine Revision vor“, informiert Richterin Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes Chemnitz, am Montag auf Nachfrage der DAZ. Während der Geschäftszeiten des Gerichtes ging demnach nichts ein Dort hatte die 8. Kleine Strafkammer am 9. November ein Urteil des Amtsgerichtes Döbeln bestätigt.

Versetzung versetzt in Wut

Strafrichter Janko Ehrlich hatte den Mittvierziger, der mittlerweile nicht mehr in Döbeln Dienst tut, wegen Beleidigung zu 25 Tagessätzen á 25 Euro Geldstrafe verurteilt. In einem Dienstgespräch hatte der Erste Polizeihauptkommissar Andree Wagner, der Leiter der Döbelner Polizeireviers, dem Polizisten im Dezember vergangenen Jahres mitgeteilt, dass er ihn nach Chemnitz versetzen werde. Daraufhin hat der Beamte wütend in Richtung des Büros eines Hauptkommissars gezeigt und gesagt, das werde das Schwein nicht überleben. Am Montag endete nun die Frist, innerhalb derer der Verurteilte Rechtsmittel gegen das Landgerichts-Urteil einlegen konnte – in diesem Fall die Revision zum Oberlandesgericht.

Richter glauben Zeugen

Mit „Schwein“ war damals der Hauptkommissar gemeint. Zwischen ihm und seinem Kollegen im mittleren Dienst gab es Spannungen, weil dessen Frau zum Hauptkommissar gewechselt war. Das kam in den beiden Verhandlungen am Amts- und am Landgericht zur Sprache. Um die angespannte Situation zu lösen, blieb Revierleiter Wagner nur die Versetzung des Mittfünfzigers. Der bestritt sowohl in Döbeln als auch in Chemnitz den Tatvorwurf. Aber die Richter glaubten den Belastungszeugen.

Sitzen statt zahlen

Bereits bei Richter Ehrlich in Döbeln kündigte der Polizist an, die Geldstrafe nicht zu bezahlen, sondern ins Gefängnis zu gehen und die 25 Tage abzusitzen. Das wiederholte er nun in Chemnitz.

Von daz