Döbeln. Satte 791 Euro an Spenden brachte der Riesenstollen, der zur Eröffnung des Döbelner Weihnachtsmarktes im vergangenen Dezember angeschnitten und gegen eine kleine Spende unter den Weihnachtsmarktbesuchern verteilt wurde. Seit 1993 spendiert die Bäckerei Körner das riesige Backwerk und organisierte den Stollenanschnitt zur Weihnachtsmarkteröffnung gemeinsam mit der Stadtverwaltung. Wie in jedem Jahr wird der von der Stadtverwaltung aufgerundete Betrag an Vereine und Institutionen für ihre ehrenamtliche Arbeit übergeben. So gehen jeweils 400 Euro vom aktuellen Stollengeld an den SV Einheit Lüttewitz und an die Döbelner Bogenschützen 72. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer und Franziska Seyffarth, Geschäftsführerin der Bäckerei Körner, hatten am Dienstag die beiden Vereinschefs, Thomas Eichhorn (56) für die Bogenschützen und Eberhard Merkel (61) für die SV Einheit Lüttewitz zu Kaffee und Kuchen sowie zur Übergabe des Spendenschecks eingeladen. Die 70 Bogenschützen wollen die Spende vor allem für ihre 16 Mitglieder zählende Jugendabteilung verwenden. Bei den Lüttewitzern mit insgesamt 82 Mitgliedern sollen vor allem der Senioren- und Behindertensport profitieren. Gymnastik, Zumba, Tischtennis oder Rückenschule sind weitere Abteilungen des Vereins.

Von Thomas Sparrer