Wie miete ich eine Wohnung? Worauf muss ich dabei achten? Was steht im Mietvertrag? Wie hoch sind die Nebenkosten? Diese und viele weitere Fragen waren am Montag und am Donnerstag insgesamt drei Unterrichtsstunden lang Thema in der Klasse 9c der Oberschule Am Holländer in Döbeln. Michael Stöber, Fachlehrer für Wirtschaft/Technik/Hauswirtschaft hatte sich dafür mit Andy Zemmrich vom gleichnamigen Waldheimer Sachverständigenbüro einen jungen Immobilienfachmann an die Schule geholt, der mit den Schülern genau diese Fragen an Praxisbeispielen durchging. So erfuhren die Neuntklässler zum Beispiel, was eine für Mietanfänger geeignete 40-Quadratmeter Zweiraum-Wohnung in Döbeln oder Leipzig etwa an Kaltmiete kosten würde.

Gestern Mittag schließlich lud Andy Zemmrich die Neuntklässler zu einer echten Wohnungsbesichtigung im Terrassengut ein. Hier verwaltet sein Unternehmen für einen Eigentümer aus Landsberg Wohnungen. Eine Dreiraumwohnung sollte am Nachmittag an einen neuen Mieter übergeben werden. Andy Zemmrich besichtigte zuvor mit den Schülern die Wohnung und erklärte, was bei einer Wohnungsbesichtigung so zu beachten ist.

Auch technisch gab es einiges zu lernen., denn eine solche Wohnungsbesichtigung ginge auch online mit einem 360 Grad-Rundgang am Bildschirm. Mit Spezialkamera-Kamera und Handy demonstriert der Immobilienfachmann, wie er einen solchen virtuellen Rundgang ins Netz stellt.

Die Präsentation des Immobilienfachwirtes und Gutachters für bebaute und unbebaute Grundstücke über die erste eigene Wohnung und was man dazu wissen sollte, findet sich hier.

