Diese Trommelklänge waren in der ganzen Schule zu hören. Mit Leidenschaft schlugen die Fünftklassler der Oberschule Am Holländer in Döbeln auf die Trommelfelle oder die Cachons. Lehrerin Silke Malina hatte für den gestrigen Tag des fächerverbindenden Unterrichts den 45-Jährigen Jacob Nii Anum Odametey gewonnen. Der 45-Jährige lebt seit drei Jahren in Schrebitz. Er bietet Schulen und Firmen Trommelworkshops, Musiktherapie, Afrikanisches Tanzen sowie Hiphop, Breakdance und Akrobatik an.

Mitmachen war im Trommelworkshop gefragt. Quelle: Thomas Sparrer

„Das Trommeln passte gut als Element in unser Thema Regenwald“, so Silke Malina. Passend zum Thema bauten die Schüler in Gruppen zudem die Stockwerke des Regenwaldes, verkosteten Papayas, Ananas, Sternfrucht und Avocado, malten, bauten Klangwelten und entspannten sich zu Regenwaldklänge. Richtig lauten Spaß gab es mit Jacob.

Der hat in seiner Heimat Ghana mit fünf Jahren das Trommeln gelernt und war mit 13 Mastertrommler. „Seitdem bin ich damit in der Welt unterwegs. Unter anderem in Japan, USA und Spanien“, erzählt der dreifache Familienvater, der seit 29 Jahren in Deutschland lebt und nach Stationen in Köln und Leipzig nun in der Ostrauer Region zuhause ist.

Jede Gruppe der Fünftklässler hatte eine Stunde Zeit für den Trommelworkshop. Quelle: Thomas Sparrer

In den anderen Klassenstufen wurde der fächerübergreifende Unterricht für Themen wie Mittelalter (Klasse 6), Barock (Klasse 7), Zukunft (Klasse 8) und Holzgestaltung in der 9. Klasse genutzt. Die Zehnklässler sind aktuell auf Klassenfahrt, bevor die Prüfungen starten.

Von Thomas Sparrer