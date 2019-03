Döbeln

In den letzten Monaten lag kein Bundesland so sehr im Fokus der Medien wie Sachsen. Zuletzt sorgten unter anderem Fans des Chemnitzer FCs deutschlandweit für Aufsehen, als sie eine „Trauerzeremonie“ für den kurz vor dem Spiel gegen den VSG Altglienicke verstorbenen Neonazi Thomas Haller abhielten. Schlagzeilen wie diese sind es, die ein tiefbraunes Bild des Freistaates zeichnen. Aktionen wie etwa das Konzert „Wir sind mehr“ in Chemnitz im vergangenen Jahr versuchen ein zivilgesellschaftliches Zeichen gegen die Vereinnahmung durch rechtsextremes Gedankengut zu setzen.

Doch „sind diese Menschen in Sachsen wirklich in der Mehrheit“ fragten nun Autoren des NDR-Politmagazins „Panorama“ und schauten dafür auch bei Stephan Conrad vom Treibhaus in Döbeln vorbei. Der Sozialarbeiter verneint gewissermaßen: „Ich würde schon sagen, dass die, die krass engagiert sind, in der Minderheit sind in Sachsen.“

„Nicht umsonst konnte sich ein NSU in Sachsen verstecken“

Dass große Medien den Finger in die offene Wunde legen, kommt nicht bei jedem gut an. Von „Sachsen-Bashing“ ist dann oft die Rede. Stephan Conrad begreift diese Berichterstattung jedoch nicht als Angriff. „Ich fühle mich nicht beleidigt“, so Conrad gegenüber dem NDR. Trotzdem sei es wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich für eine offene Gesellschaft engagieren. „Aber ich finde es auch richtig, dass die Probleme endlich beim Namen genannt werden. Und nicht umsonst konnte sich ein NSU in Sachsen verstecken. Nicht umsonst ist die NPD zweimal in den Landtag eingezogen. Und nicht umsonst läuft Pegida ja immer noch wöchentlich in Dresden.“

Neben Stephan Conrad hat der NDR noch weitere Stimmen zum Thema eingefangen – darunter unter anderem von Sozialarbeiter Tobias Burdukat und Andreas Dohrn, Pfarrer der Leipziger Peterskirche. Der komplette Beitrag „ Sachsen und die Nazis: Plattes Klischee oder echtes Problem?“ steht auf der Seite des NDR zum Abruf bereit.

Von André Pitz