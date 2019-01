Döbeln

Wenn es einen zufriedenen Ruheständler kurz nach der aktiven Zeit gibt, dann ist Lutz Liebmann so etwas wie dessen Prototyp. Nach mehr als 20 Jahren als Leiter des Döbelner Stadtbades ist der 63-Jährige seit gut zwei Wochen Rentner und mit sich und seinem Berufsleben im Reinen. „Ich bin stolz darauf, was aus dem Bad geworden ist und ich habe eine Aktie daran“, sagt er.

Zugleich macht er keinen Hehl daraus, dass das ein anstrengender Weg war, an dessen Ende nun die Erholung steht. „Mit der Freizeitgestaltung habe ich bislang kein Problem. Zwei Hochwasser, sieben Jahre nur Umbau. Das ist ein Aufwand, den sich ein Normalsterblicher gar nicht vorstellen kann. Jetzt will ich einfach mal die Beine hochlegen und genießen. Es ist einfach schön, keinen Druck mehr zu haben. Da fällt eine Last ab und ich kann nachts wieder richtig schlafen. Das war nicht in jeder Nacht so“, sagt Lutz Liebmann.

Lutz Liebmann hört nach 20 Jahren als Chef des Döbelner Stadtbades auf. In dieser Zeit ist in der Rosa-Luxemburg-Straße – von Flut bis zu neuen Investitionen – allerhand passiert.

Dabei will er seinen Weg an der Badspitze seit 1. Juli 1998 nicht als Tal des Jammers verstanden wissen – im Gegenteil. „Ich war verheiratet mit dem Bad. Seit 1963 ging ich dort hin, als ich im Schwimmverein anfing. Es ist ein kleines, schönes, sportliches Bad, das von seiner Grundart her geblieben und für Döbeln einfach perfekt ist“, schwärmt er noch immer für den alten Arbeitsplatz. Ein Leuchtturm der Bäder in der Region sei es – toll ausgebaut, günstig gelegen und mit besucherfreundlichen Öffnungszeiten.

Hochwasser stört Umbau

So schön, wie er es heute bei seinem Abgang hinterlässt, war vor allem das Hallenbad beim Start beileibe nicht. Zunächst braucht der gelernte Karosseriebauer, der zuvor jahrelang einen Blumenhandel betrieben hat, zwei Jahre, um sich reinzufuchsen, wie Liebmann sagt. „Das Freibad war schon erneuert, aber in der Halle war alles richtig alt. Seit dem Bau 1936 wurde nur noch das Nötigste gemacht. Wenn da ein Rohr kaputt war, wurde nur ein Stück rausgeschnitten und ersetzt. Die Umwälzanlage war mit einer Pumpe ausgestattet, die den Anforderungen nicht mehr gerecht wurde“, erzählt er.

2001 beschließt der Stadtrat den Umbau. Weit über die Hälfte ist geschafft, als das Hochwasser 2002 durch Döbeln spült und an seinem tiefsten Punkt – dem Badgelände – verheerende Schäden hinterlässt. „Die Filter standen damals schon, wir hatten einen Meter Schlamm rund um das Bad. Zum Teil finden wir heute noch Schlamm in den Ritzen hinter den Umkleiden. Das war ein ziemlicher Tiefschlag“, räumt Liebmann ein.

Das Hochwasser von 2002 traf auch das Döbelner Stadtbad. Quelle: Wolfgang Sens

Doch er und seine Mitarbeiter krempeln die Ärmel hoch, machen sauber, was noch zu retten ist. Ein Teil muss neu gebaut werden. Im Herbst 2003 wird dann doch die Wiedereröffnung gefeiert. „Das war eine andere Welt. Die alte Sauna vorher war gruselig“, erzählt er und lacht. Nach zwei Jahren Schließzeit dauert es allerdings etwas, bis die Döbelner das neue Angebot annehmen. „Anfangs hatten wir nur neun Besucher in der Sauna. Über Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich das gesteigert. Heute kommen 80 bis 100 Besucher pro Tag“, freut er sich.

Diese Steigerung wird auch durch einen weiteren Umbau der Sauna ab 2007 begünstigt. Die damals noch offenen Arkaden werden verglast und so zum Ruheraum mit Wintergartenatmosphäre. Außerdem sorgt Liebmann mit Ideen wie der russischen Saunanacht, Fasching oder Lichterabend für Belebung und neue Stammgäste. Zugleich erkennt er, dass langfristig geplante Veranstaltungen im Freibad wenig Sinn machen. „Bei schlechtem Wetter muss alles ausfallen. Und wenn es warm ist, kommen die Leute von allein“, sagt er.

Die Sauna im Döbelner Stadtbad ist nach Umbau und Erweiterung zum Gästemagneten geworden – auch dank spezieller Themenabende. Quelle: Sven Bartsch

Das „Sahnehäubchen auf das Bad“ ( Liebmann) ist das neue Lehrschwimmbecken, welches ab 2012 im bis dahin ungenutzten Innenhof installiert wird. Durch ein Dach und die Öffnung der Wände entsteht ganz neuer Raum und mit dem Becken ein ganz neues Flair im Bad, das nun fast einem Spa gleicht. „So viele Leute profitieren davon: die Schulen, Physios, Aquafitness. Und das bei 31-32 Grad und nur 1,35 Meter Beckentiefe. Da sind ganz neue Leute gekommen, Nichtschwimmer, die einfach nur Entspannung suchten“, schwärmt Liebmann wieder.

Reaktion auf Hochwasser von 2013

Doch auch hier ist der Weg steinig – und Geschichte wiederholt sich. 2012 wird mit dem Bau des neuen Beckens begonnen. Im Juni 2013 ist die Arbeit wieder teilweise zunichte gemacht. Diesmal werden jedoch tiefgreifende Schlüsse aus dem Hochwasser gezogen. Alles an Technik, was nach oben verlagert werden kann, wird nach oben verlagert. „Zumindest kam das Hochwasser im Turnus von fast genau zehn Jahren, wenn ohnehin etwas saniert werden muss“, sagt Liebmann mit einer Portion Galgenhumor.

So wie er es jetzt hinterlässt, „hält es noch eine ganze Weile“, sagt er. Das sei auch dem starken Verbund von Stadt und Stadtwerken zu verdanken, die das Bad über die Jahre getragen haben. Den früheren Stadtwerke-Chef Reinhard Zerge hebt er dabei besonders hervor.

Junges Team, große Abschiedsparty

Genauso sein Team aus 15 Mitarbeitern und einem Lehrling, aus dessen Reihen mit Sylvia Schlegel auch seine Nachfolgerin kommt. „Dieses junge Team ist fantastisch“, sagt er – und das zeigte es auch bei der inoffiziellen Abschiedsfete im Bad am 22. Dezember. „Sie haben mich mit einem Linienbus von zu Hause abgeholt. Einer war der Weihnachtsmann, die anderen als Engel verkleidet. Und dann hatten wir eine Stunde lang im Bus Rambazamba, sind bis Roßwein und wieder zurück gefahren. Im Bad wartete die Westewitzer Blaskapelle. Dort haben wir Staffelschwimmen gemacht, zusammen gegessen und mein Werdegang wurde noch mal erzählt. Das ging mir nah. Alles habe ich wohl nicht verkehrt gemacht“, erzählt Lutz Liebmann und für einen kurzen Moment ist da doch so etwas wie Wehmut in der Stimme.

Die verschwindet aber sofort, als er zu seinen Plänen für den Ruhestand gefragt wird. „Das Wichtigste ist gesund bleiben. Das ist nicht so einfach mit über 60. Ich habe fünf Enkel in Döbeln, die ich öfter sehen will. Und ich bin begeisterter Wintersportler seit 15 Jahren. Etwas Schöneres gibt es nicht“, sprudelt es geradezu aus ihm hervor.

Nachfolger in den Startlöchern

Einen letzten offiziellen Akt gibt es aber noch: Am 24. Januar trifft sich Lutz Liebmann mit dem früheren Stadtwerke-Chef Zerge, seinem Nachfolger Gunnar Fehnle, Bürgermeister Hans-Joachim Egerer und weiteren Weggefährten zum Abschiedsessen im griechischen Restaurant Olympia. „Ich freue mich für Lutz Liebmann, dass er jetzt in den Ruhestand gehen kann. Für uns ist es traurig, dass wir einen so engagierten Mitarbeiter verlieren. Einen Lutz Liebmann ersetzt man nicht von heute auf morgen“, schickt Fehnle schon vorab einen Abschiedsgruß.

Gunnar Fehnle ist neuer Chef des Döbelner Stadtbades. Quelle: Thomas Sparrer

Dem Döbelner Bad will Liebmann als Besucher treu bleiben. „Ich gehe immer noch schwimmen und spiele Wasserball“, sagt er. Und: Im Jahr 2036, zum 100. Geburtstag des Bades, würde er gern dabei sein. „Dann bin ich 80, da komme ich vorbei“, sagt er und lacht. Eine Einladung gibt es schon: „Da schmeißen wir ihm eine Riesenparty“, kündigt Gunnar Fehnle an.

Von Sebastian Fink