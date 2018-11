Nossen

Zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei haben sich bei einem Unfall auf der A4 leichte Verletzungen zugezogen. Wie die zuständige Polizeidirektion Dresden mitteilt, fuhr der polnische Fahrer (20) eines Mercedes am Freitagmorgen kurz vor dem Dreieck Nossen auf den Iveco der Autobahnmeisterei auf. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Alle drei Männer kamen in umliegende Krankenhäuser. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 11000 Euro an.

Bereits im Oktober war ein Fahrzeug der Döbelner Autobahnmeisterei in einen Unfall verwickelt. Auf der A 14 war ein Lastzug auf ein Schilderfahrzeug gedonnert, dass bei Bockelwitz auf dem Standstreifen stand.

Von daz