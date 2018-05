Döbeln

In dieser Woche machen die Döbelner Feuerwehrleute mit großer Wahrscheinlichkeit noch die Zahl von 100 Einsätzen in diesem Jahr voll. Da ist sich Lutz Hesse von der Wehrleitung sicher. Am Mittwochmittag fuhren die ehrenamtlichen Einsatzkräfte Einsatz Nummer 96. Die Brandmeldeanlage in der Döbelner Außenstelle des Landratsamtes Mittelsachsen war angesprungen. Mitarbeiter und Gäste der Kantine musste kurzzeitig vor die Türen, bis abgeklärt war, dass es nur ein Fehlalarm und kein tatsächlicher Brand war. In der Nacht zum Mittwoch waren die Kameraden bereits zwischen zwei und drei Uhr nachts zwei Mal im Einsatz, um für den Rettungsdienst Türen zu öffnen. Im Innenstadtbereich halfen die Leute dem Notarzt über ein Fenster zu einem Verletzung im dritten Geschoss eines Wohnhauses. Die zweite Türöffnung danach war ein Fehlalarm. „Bloß gut, dass wir ohnehin schon wach waren“, kommentierten das die Kameraden. 152 Einsätze hatten die 56 Aktiven der Döbelner Ortswehr im gesamten letzten Jahr. Dieses Jahr werden es voraussichtlich deutlich mehr.

Von Thomas Sparrer