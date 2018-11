Döbeln

Mit einer Feuershow im Dauerregen wurde am Freitagabend die Stadtwerke-Eisarena auf dem Obermarkt eröffnet. Zum sechsten Mal hintereinander bietet der Döbelner Energieversorger mit weiteren Sponsoren die 15 mal 25 Meter große Eisbahn an..

Lampionumzug mit Fanfarenzug

Zuvor hatten die Musiker des Posaunenchores der Evangelischen Kirchgemeinde den 156. Döbelner Weihnachtsmarkt musikalisch eröffnet. Angeführt vom Fanfarenzug aus Westewitz zogen Kinder und Eltern bei einem Lampionumzug durch die geschmückte Döbelner Innenstadt.

Neue Aufteilung auf dem Obermarkt

Der Döbelner Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr etwas anders aufgeteilt als in den vergangenen Jahren. Vor dem Rathaus rund um die Pyramide sind die verschiedenen Weihnachtsmarktstände, größtenteils mit Glühwein und Leckereien aufgebaut. Unterm Weihnachtsbaum befindet sich die Ausleihe der Schlittschuhe für die im Zentrum des Obermarktes aufgebaute Eisbahn. Zahlreiche Döbelner Vereine unterstützen auch in diesem Jahr wieder die Stadtwerke beim Betrieb der Eisbahn. Die Döbelner Volleyballer waren Freitagabend die ersten, die mit ihren Mitgliedern die Ausleihe der Stiefel übernahmen. Auch zwei Schulklassen des Beruflichen Schulzentrums helfen mit, um ihre Abi-Kasse aufzubessern. Vor der Commerzbank steht diesmal das große Partyzelt. Hier können sich die Weihnachtsmarktbesucher und Eisläufer aufwärmen. Am Abend finden hier regelmäßig Mottopartys von Hüttengaudi bis Budenzauber mit Feuershow statt.

Täglich Eislaufen mit Musik

Die Eisarena ist bis zum 16. Dezember wochentags 13 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Vormittags steht sie wieder Schulklassen auf Anmeldung zur Verfügung. An den Wochenenden beginnt das Eislaufvergnügen um 11 Uhr und endet freitags und samstags erst 22 Uhr. Jeweils ab 16 Uhr sorgt DJ Rocco für Eislaufen mit Musik.

Die Ausleihe der in fast allen Größen ausreichend vorhandenen Schlittschuhe kostet 2,50 Euro. Wer will kann aber auch eigene Schlittschuhe mitbringen. Die Nutzung der Eisbahn ist zeitlich unbegrenzt für 2,50 Euro möglich.

Mit Livemusik, um 13.30 Uhr, 15 und 17 Uhr, einer Weihnachtsmannsprechstunde am Adventskalender um 16 Uhr, Eislaufparty und Hüttengaudi ab 18.30 Uhr geht es am Sonnabend weiter.

Krippen aus aller Welt und Kinderatelier

Im Stadtmuseum wird 15 Uhr die diesjährigen Weihnachtsausstellung „Weihnachtskrippen aus aller Welt“ mit Livemusik der Band „Krambambuli“ sowie Punsch und Plätzchen eröffnet. Auch am Sonntag ist das Stadtmuseum 15 bis 18 Uhr geöffnet. 17 Uhr gibt es eine Buchlesung mit Punsch und Plätzchen sowie zwei neue Ausstellungen im Rathausaufgang mit 17 Originalillustrationen von Ute Philipp zum Kinderbuch „Billi und seine Freunde“ sowie „Kunst aus dem Kinderatelier“ mit Schablonendruck aus dem Evangelischen Kindergarten „ St. Florian“.

Auch am Sonntag bietet der Döbelner Weihnachtsmarkt wieder ein dichtes Programm.

Von Thomas Sparrer