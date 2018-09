Döbeln

„Augenweide, Ohrenschmaus und Gaumenfreude.“ So lautet der Untertitel zum Döbelner Weinfest der besonderen Art, das am Sonnabend zum 10. Mal veranstaltet wird. Zum kleinen Jubiläum kehrt das Fest auf seinen Ursprungsort am Lutherplatz zurück. Die letzten drei Jahre war das Weinfest in die Breite Straße und an den Niedermarkt gezogen, weil die Nicolaikirche saniert wurde und Teile des Platzes nicht zur Verfügung standen.

16 Weinhändler und Gastronomen bauen für Sonnabend rund um die Kirche ihre Stände auf. „Mit allen Beteiligten haben wir mehrheitlich entschieden, das Fest wieder rund um die Kirche anzusiedeln. Das Flair am Lutherplatz ist einfach passend“, sagt Angela Petzold, Sachgebietsleiterin für Kultur im Rathaus, die das Fest gemeinsam mit den Händlern organisiert. Ab Donnerstag wird es auf dem Lutherplatz wegen dem Festaufbau Behinderungen geben. Bauhof und Stadtgärtner stellen die Weinlauben, Tische und Bänke auf und schmücken die Bühne. Die Händler räumen ihre Stände ein und dekorieren Tische und Bänke im Umfeld. Angeboten werden Weine aus allen Regionen Deutschlands und aus Europa. Dazu gibt es Spezialitäten aus Frankreich, Zwiebelkuchen, griechische Küche, Fingerfood und vieles mehr.

Auch das von der Stadt organisierte Kulturprogramm soll zum Wein passen. Auf der großen Bühne gibt Musik vom Jugendblasorchester, Theater, Musical, Swing und Tango. Hans Mühler und Irina Schädlich bringen gemeinsam mit dem Zschaitzer Faschingsclub einen weinseligen Schwank auf die Bühne. Zudem gibt es Bigband-Musik, Rock’n’Roll und die Krönung der Döbelner Reblaus beim Weinquiz. Das Festgebiet wird erstmals bis zu den Stahlglocken hinter der Kirche herumgezogen. Dort wird eine kleine Pagodenbühne stehen, auf der es Boogi-, Saxophon und Irisch Folk geben wird.

Von Thomas Sparrer