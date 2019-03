Döbeln

Wenn ihnen am Donnerstag im Schulbus oder auf der Straße junge Männer in Frauenkleidern begegnen, dann wundern sie sich nicht. „Geschlechtertausch“ ist der heutige Mottotag bei den Zwölftklässlern des Lessing-Gymnasiums überschrieben. Dabei schlüpfen die Jungs in Frauenkleider, die Mädels werden klammottentechnisch zu Jungs.

Klamauk mit System

Der Klamauk der Zwölftklässler hat System. Mit regelmäßigen Mottotagen, verteilt über das Schuljahr, sammeln die Abiturienten Geld für ihren Abiball. Beim Mottotag zahlt der Schüler eine Strafe in die Abikasse, der nicht kostümiert erscheint. Mit diesen und anderen größeren Aktionen kamen über 12.000 Euro zusammen.

Weil diese Woche aber die letzte reguläre Unterrichtswoche vor Beginn der Abiturprüfungen ist, verkleidet sich der Abijahrgang 2019 täglich. Montag waren Hippie-Kostüme gefragt. Am Dienstag kamen die Schüler beim Mottotag „Kindheitshelden“ als Winnie Puh, Bob der Baumeister, Pippi Langstrumpf, kleiner Maulwurf oder Tigger in die Schule. Am Freitag sind Zuckertüte, Kinderranzen und Ringelsöckchen beim Thema „Erster Schultag“ gefragt.

Thema Traumberufe

Am Mittwoch war das Thema Traumberufe. Neben witzigen Verkleidungen als Prinzessin, Urlauber oder Fußballer lagen viele Verkleidungen dabei gar nicht so weit weg, von den tatsächlichen Berufswünschen der Zwölfer. So kam der halbe Bio-Leistungskurs als Götter in Weiß. Denn viele der Mädchen und Jungen wollen medizinische Berufe ergreifen. Annika Bumke etwa hat ihre Ausbildung als Kinderkrankenschwester an der Uniklinik Leipzig schon sicher. Andere planen ein Medizinstudium. Carolin Fischer hatte mit Kombi und Helm ihren Berufswunsch Bauingenieurin dargestellt. Theresia Hankowiak will im edlen Zwirn in die Wirtschaft und auch um den Lehrnachwuchs scheint es nach den Berufswünschen der künftigen Absolventen recht gut zu stehen. Emilia Loschinski will Chemielehrerin werden. Lukas Grüneberger hatte als vielleicht künftiger Musiklehrer die Gitarre auf dem Rücken. Schülersprecherin Michelle Finsel-Mitschke möchte Sonderschulpädagogin werden.

Von Thomas Sparrer