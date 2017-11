Döbelns Innenstadt wird Streichelzoo

In Döbeln geht es ab sofort tierisch zu. Insgesamt zehn Streicheltiere wurden am Montag in der Innenstadt aufgestellt. Die so genannten Streichelsteine aus glattem, farbigen Beton wiegen jeweils zwischen 200 und 500 Kilogramm. Die Spielplastiken sollen die Döbelner Innenstadt kinder- und familienfreundlicher machen.