Döbeln

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) will im Sommer kommenden Jahres aufhören. Das kündigte der 64-Jährige am Donnerstagabend im nicht öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung an. Dass Egerer seine zweite Amtszeit als Döbelner Oberbürgermeister möglicherweise nicht über die vollen sieben Jahre der Legislaturperiode ausführen wird, darüber war bei seinem überraschenden Wiederantritt 2015 schon spekuliert worden. Sein geplanter Rückzug passt im nächsten Jahr gut in den Terminplan. Denn 2019 wird ein Wahljahr. So könnte Döbelns neues Stadtoberhaupt zusammen mit den Stadtratswahlen gewählt werden.

Döbels CDU-Stadtverbandschef Ingo Kutsch (28) würdigte Hans Joachim Egerers Verdienste als Oberbürgermeister der Stadt. Viele Dinge seien in seinen beiden Amtszeiten bewegt worden. Auch nach der Flutkatastrophe 2013 geht Egerer als guter Flutbürgermeister in die Stadtgeschichte ein, der das Katastrophenmanagement und den Wiederaufbau danach fest im Griff hatte. Einen krönenden Schlusspunkt seiner Arbeit könnte Hans-Joachim Egerer im April 2019 setzen, wenn der Spatenstich für die seit Jahrzehnten diskutierte neue Muldenbrücke an der Schillerstraße noch in seiner Amtszeit endlich gesetzt wird.

Sven Liebhauser ist als Nachfolgekandidat im Gespräch. Quelle: CDU

Als Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters bringt CDU-Stadtverbandschef Ingo Kutsch den CDU-Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser ins Gespräch, der auch stellvertretender Fraktionschef der CDU im Stadtrat ist. „Ich denke bei der Frage nach einem Nachfolgekandidaten für Hans-Joachim Egerer als erstes an Sven Liebhauser. Er hat die Erfahrungen und auch die Bekanntheit. Wir werden das nun mit ihm und mit unseren Mitglieder im CDU-Stadtverband besprechen“, kündigt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende an.

„Ich finde es sehr schade, dass Hans-Joachim Egerer aufhören will. Ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Er hat für Döbeln große Verdienste erworben“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Sven Liebhauser. Er fühlt sich geehrt, dass ihn CDU-Stadtverbandschef Ingo Kutsch als Nachfolgekandidat ins Gespräch bringt. „Döbeln liegt mir sehr am Herzen und es wäre eine große und sehr schöne Aufgabe“, sagt Liebhauser. Dennoch bittet er um eine kurze Bedenkzeit, um die Frage mit seiner Familie zu besprechen.

Hans-Joachim Egerer hat für den Vormittag zu einem Pressegespräch eingeladen.

Von Thomas Sparrer