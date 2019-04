Hartha

Die Stadtbibliothek Hartha ist nicht nur ein Heim für Bücher, sondern auch für Kunst. Seit 22. März können Besucher die Werke von Gerhard Dörner betrachten. Es sind abstrakte Grafiken, die der freischaffende Künstler ausgestellt hat.

Er ist kein Unbekannter in Hartha, so kennt man den Künstler unter dem Namen „Vinni“ in der Industriestadt. Ebenso sind die Werke in der Ausstellung nicht neu. Die kleinformatigen Handzeichnungen konnten Interessierte schon in seinem Atelier in der Richard-Wagner-Straße bestaunen. „Da sind aber noch einige Sachen dabei, die noch nicht ausgestellt wurden“, wie Dörner bereits vor der Ausstellungseröffnung verriet.

Entdeckung einer neuen Welt

Im Treppenhaus der Bibliothek begegnet der Besucher ihnen: skizzenartige Grafiken, die eine neue Welt zeigen. Unter diesem Titel hängen Dörners Werke auch an den Wänden - „Entdeckung einer neuen Welt“. Es scheint so, als würde sich diese einzigartige Welt Bild für Bild zusammensetzen.

Im ersten Stock ist unter anderem der Digitaldruck mit dem Titel „Theater“ zu sehen. Eine dunkle Szene ist zu erkennen und quadratische Formen. Eine männliche Figur hängt in der Mitte der Grafik und vordergründig kniet eine andere fast schon kauernd auf dem Boden. Diese sieht aus wie ein Zauberer, der um die hängende Figur weint.

„Wenn Besucher kommen und sehen, dass da etwas neues hängt, schauen sie sich unsere aktuelle Ausstellung an“, erzählt Bibliotheksleiterin Andrea Zenker. Die Besucher kommen weiter an Bildern vorbei, die im Vordergrund Tiere oder menschenartige Wesen zeigen. Zusammengesetzt sind diese mit Gliedmaßen von anderen Lebewesen, teilweise unproportional.

Bibliothek will regionale Künstler unterstützen

„Es bietet sich an hier etwas auszustellen“, sagt Zenker, „wir verstehen uns als kulturelles Haus und wollen regionale Künstler unterstützen“. Jedoch könne sich jeder um eine Ausstellung in der Bibliothek bewerben.

Im obersten Stockwerk sind buntere Grafiken zu sehen. Auf einem sind zwei abstrakte, in gelb eingetauchte Menschen zu erkennen, die an den Händen miteinander verbunden sind. Ein schwarzer Kreis mit einem roten Inneren scheint die beiden Figuren anzusehen.

Dörners Schwerpunkte liegen in den Bereichen Malerei, Grafik und Illustration sowie Skulptur und Performance. So sind auch zwei Skulptur-Stühle aus Holz ausgestellt, die wie die Figuren auf den Grafiken aussehen. Noch bis August haben Besucher Zeit diese und andere Werke Dörners in der Bibliothek zu sehen. Danach zieht ein neuer Künstler in die Galerie. „Kunst ist Ansichtssache, daher wollen wir einen stetigen Wechsel wahren, damit für jeden etwas dabei ist“, erklärt Zenker.

Von Nicole Grziwa