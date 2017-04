Niederstriegis. Seit Dienstagnachmittag 14.30 Uhr rollt an der Staatsstraße 34 zwischen Döbeln und Niederstriegis der Verkehr wieder. Im Kurvenbereich an den Klippen waren am Montag mehrere Waldbäume an einer Steilböschung umgestürzt. „Hierbei ist ein großer Baum als erstes umgefallen und hat einige kleinere Bäume im Unterwuchs mit einem Dominoeffekt mit zu Tale gerissen. Insgesamt waren acht Bäume betroffen“, schildert Cornelia Kluge, Pressereferentin im Landratsamt Mittelsachsen.

Glück im Unglück hatte dabei am Montagmittag ein Autofahrer. Einer der herabstürzenden Bäume hatte den vorbeifahrenden Wagen getroffen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings entstand am Auto erheblicher Sachschaden. „Die Straßenmeisterei Döbeln hat im Auftrag des Landratsamtes sofort die Straße voll gesperrt und die Verkehrssicherung übernommen“, so André

Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes, am Montagnachmittag. Bis in die späten Abendstunden des Montag sicherten Polizeikräfte die voll gesperrte Straße gegen immer wieder trotz der Sperrung hindurchfahrende Fahrzeuge.

Am Dienstag machten sich die Mitarbeiter Straßenmeisterei daran, den Hang genauer zu untersuchen und alle Gefährdungen zu beseitigen.

„Die Arbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, da mehrere Bäume im Bereich des kleinen Wasserfalles übereinander lagen und dadurch gefährliche Spannungen beim Zersägen auftraten. Zusätzlich mussten die Stämme immer wieder gegen ein weiteres Abrutschen gesichert werden“, so Cornelia Kluge vom Landratsamt. Erst am Nachmittag war die Gefahr gebannt und konnte die Straßensperrung wieder aufgehoben.

Wer nun den Schaden an dem am Montag vom Baum getroffenen Fahrzeug tragen wird, dazu machte das Landratsamt keine Angaben. Das werde geprüft.

Von Thomas Sparrer