Rosswein

Dass es am Donnerstagabend am Ende der 43. Sitzung des Roßweiner Stadtrates Sekt gab, lag nicht daran, dass der Doppelhaushalt 2019/20 einstimmig von den Räten beschlossen worden war. Mit dem Haushalt indes hatte es schon zu tun, wenn auch indirekt: Kämmerin Heidi Roßberger wurde nach 38 Dienstjahren im Roßweiner Rathaus offiziell verabschiedet.

Nachfolgerin in den Startlöchern

Dieser neue Haushaltplan ist der letzte von etwa 30, die sie in den zurückliegenden Jahren für die Stadt erarbeitet hat. Alle weiteren, die jetzt kommen, werden Bianca Grafs Handschrift tragen. Die 39-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieurin ist Heidi Roßbergers Nachfolgerin und das letzte halbe Jahr im Rathaus nicht von ihrer Seite gewichen. „Möge es Ihnen gelingen, den Haushalt in Zukunft rund zu bekommen“, gab Heidi Roßberger ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg. Bei den Räten bedankte sie sich für eine jederzeit faire und respektvolle Zusammenarbeit. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) erinnerte sich lachend an ein Wortspiel zwischen ihm und der Kämmerin, wenn es wieder einmal darum ging, Geld herzuzaubern, wo eigentlich keines war: „Und, woher soll ich es nehmen?“ hatte Heidi Roßberger oft gesagt. „Schneiden Sie es sich aus den Rippen“, antwortet der Bürgermeister dann immer. „Heidi Roßberger müsste heute hier eigentlich als Gerippe stehen“, verdeutlichte er, dass die 63-Jährige immer die richtigen Stellschrauben gefunden hat. Mit einer japanischen Zierkirsche im Gepäck, die immer dann blüht, wenn die Arbeit am Haushaltplan Hochkonjunktur hat, wurde Heidi Roßberger abberufen.

Zuvor gab es den einstimmigen Beschluss zum Doppelhaushalt. Für den konnte weder 2019 noch 2020 ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden. Der Plan für 2019 umfasst Erträge in Höhe von 12.098.239 Euro und Aufwendungen in Höhe von 12.298 454 Euro, was derzeit einen Fehlbetrag von 200.215 Euro bedeutet. Für das Jahr 2020 stehen Erträge in Höhe von 12.137.511 Euro zu Buche und Aufwendungen von 12.429.029 Euro, was einen Fehlbetrag von 291 518 Euro bedeutet.

Straßensanierung und neues Feuerwehrfahrzeug

Was die geplanten Investitionen angeht, sind für das Jahr 2019 1.690.147 Euro vorgesehen, für 2020 sind es 2 216 000 Euro. Die größten geplanten Maßnahmen in 2019 sind mit 320.000 Euro die Baumaßnahmen an der Grundschule, die Sanierung der Straße nach der Wunderburg (248.363 Euro), Maßnahmen der städtebaulichen Sanierung (430.000 Euro), die Anschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr (135.000 Euro) sowie die Straßenbaumaßnahmen Weststraße (95.000 Euro) und auf dem Hohenlauft (70.000 Euro). In 2020 folgen sollen noch einmal Grundschulsanierung mit 321.356 Euro, die Befestigung zum Sportplatz Haßlauer Straße (85.000 Euro), für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind 250.000 Euro eingeplant, für das Feuerwehrfahrzeug HLF20 weitere 280.000 Euro.

Natürlich sei der Haushalt vorbehaltlich zu betrachten, erläuterte Bianca Graf, schließlich wisse man beispielsweise ja nicht, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln und ob sie tatsächlich in der Höhe fließen, wie jetzt berechnet. Ein Nachtrag kann erarbeitet werden. Stadtrat Steffen Thiele wollte wissen, warum kein Geld für Hochwasserschutzmaßnahmen eingeplant sei. Veit Lindner verwies auf ein extra Programm, aus dem es dafür Geld geben könne.

Von Manuela Engelmann-Bunk