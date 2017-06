Der Backofen auf dem Festplatz wird viel zu wenig genutzt. Das fanden die Leute vom Polditzer Heimatverein, heizten deswegen den Ofen am Sonnabend an und luden zum Dorfbacktag. Die Polditzer konnten ihren Teig vorbei bringen und die Bäckerinnen und Bäcker des Heimatvereins schoben das vorbereitete Backgut in den Ofen.